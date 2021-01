Letizia di Spagna, la vendetta contro il suocero Juan Carlos

editato in: da

Letizia di Spagna si starebbe vendicando contro suo suocero, Juan Carlos, dopo anni di soprusi e maltrattamenti a Corte, a causa delle sue origini borghesi. Il matrimonio tra l’ex giornalista e Felipe non è mai stato pienamente accettato dai genitori di lui, ma mentre Donna Sofia non ha nascosto i suoi sentimenti ostili verso la nuora, l’ex Re pare abbia agito dietro le quinte.

A rivelare i retroscena di Palazzo Zarzuela è il magazine tedesco, Bunde, specializzato in questioni reali. Ma procediamo con ordine. Secondo indiscrezioni, Juan Carlos, oggi in esilio volontario ad Abu Dhabi (guarda il video in alto) dopo essersi congedato con una lettera dal Paese lo scorso agosto, era solito chiamare Letizia in modo dispregiativo “cameriera”, “plebea”, sottolineando tutto la sua disapprovazione nei confronti della nuora. All’epoca Letizia, che era solo la moglie del Principe ereditario, non poteva far altro che subire in silenzio.

Ma ora le cose sono decisamente cambiate. Dal 2014, quando Juan Carlos si è fatto da parte per il bene della Monarchia lasciando il trono al figlio Felipe, Letizia è diventata Regina ed è lei, con suo marito naturalmente, a comandare a Palazzo, nessuno può più permettersi di screditarla. Cambiati i giochi di potere, la Sovrana può ora assaporare la sua vendetta contro il burbero suocero che a 83 anni è sempre più debole e isolato, lontano anche fisicamente dal suo Paese.

Secondo quanto riporta Bunde, gli strumenti di vendetta di Letizia sono le figlie, Leonor e Sofia, cui il Re emerito è particolarmente legato, come d’altro canto sua moglie.

Il 5 gennaio scorso Juan Carlos ha compiuto 83 anni in esilio. Il compleanno dell’ex Re sembrava l’occasione per rimettere in ordine le relazioni di famiglia, tanto che pare ci sia stato un riavvicinamento tra Letizia e la Regina emerita, Sofia di Grecia, perché – come ricordato – tra le due donne i rapporti sono sempre stati tesi. L’intesa ritrovata tra suocera e nuora sembrava proprio dovuta a Juan Carlos, ma forse è stato così solo in parte, nel senso che, come sostiene il magazine tedesco e il sito spagnolo Vanitas, le due si sono trovate unite nel prendere le distanze dall’ex Sovrano.

Juan Carlos si è trovato solo e in terra straniera a festeggiare il compleanno. Con lui c’era solo la figlia Elena, l’unica della Famiglia Reale ad averlo raggiunto ad Abu Dhabi. Né Felipe né Sofia di Grecia sono andati da lui, per evitare di essere coinvolti nelle presunte corruzioni di cui il Re emerito è stato accusato. Letizia non si sarebbe mai mossa da Madrid per lui e soprattutto, pare abbia fatto di tutte, per tagliare i rapporti tra le sue figlie e il nonno, strategia che per altro aveva già adottato nei confronti della suocera. L’ultima foto che ritrae Juan Carlos con le amate nipoti, Leonor e Sofia, risale al 2018.