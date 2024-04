Cos’è e come funziona TikTok Notes, l’app che vuole prendere il posto di Instagram

Giornalista pubblicista, in passato ha lavorato come web editor, content creator e social media manager. È bilingue e collabora con testate online nazionali e magazine internazionali. Per DiLei scrive di Lifestyle nella sezione GirlZ.

Fonte: istockphoto TikTok

D’ora in avanti, TikTok non sarà più solo un posto per condividere (e vedere) video divertenti. Il popolare sito social ha presentato Notes, un’app dedicata in maniera specifica alle fotografie che punta, senza troppi veli, a sfidare Instagram.

“Come parte del nostro impegno costante nel migliorare l’esperienza su TikTok, stiamo esplorando nuovi modi per consentire alla nostra comunità di esprimersi e condividere la loro creatività attraverso foto e testo, in un ambiente dedicato a questi formati”, ha dichiarato un portavoce di TikTok.

Cos’è TikTok Notes?

Da qualche settimana, TikTok ha iniziato ad informare i suoi utenti dell’arrivo sempre più imminente di una nuova applicazione che si chiamerà TikTok Notes. Nella notifica inviata ai diversi utenti si legge che la piattaforma social condividerà “post di foto TikTok pubblici esistenti e futuri” su TikTok Notes, definito dai creatori come “uno spazio dedicato” per contenuti di foto e testo e un modo per gli utenti di “creare e condividere la propria creatività”,

Sebbene l’app non sia ancora disponibile, esiste una pagina web per TikTok Notes. Il suo layout è semplice: un’immagine di alcune foto con didascalie ed emoji. A fondo pagina, il pulsante “Apri app”, che però non è ancora funzionante.

Come funziona