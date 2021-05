Isola dei Famosi, Ilary Blasi verso la rivoluzione del format

editato in: da

Isola dei Famosi 2021: i look incredibili di Ilary Blasi

Non sarà un’edizione da ricordare, quella dell’Isola dei Famosi, che non è riuscita a decollare in termini di ascolti nonostante i buoni presupposti dell’esordio. E a nulla è valso il cambio totale del parterre e della conduzione: per il reality tutto dedicato all’istinto di sopravvivenza non c’è stato niente da fare.

Le prime voci di cambiamento sembrano arrivare da Ilary Blasi e secondo un’indiscrezione riportata dal settimanale Oggi, che parla della possibilità di una rivoluzione totale del format. Tra le idee della conduttrice, ci sarebbe quella di rompere completamente col passato per dare nuova linfa al programma.

L’unica certezza della prossima annata dovrebbe quindi essere quella della conduzione, ancora in mano a Ilary Blasi per l’edizione 2022. Si richiede però un cambio di rotta deciso per risollevarne le sorti. Non sono bastati i cambi di collocazione e l’introduzione di nuovi concorrenti: gli ascolti sono rimasti deludenti o, addirittura, sono stati minori di quelli registrati nella prima parte.

Se la conduzione è stata una delle scelte azzeccate, altrettanto non si può dire del cast e degli opinionisti. Sempre interessante il punto di vista di Tommaso Zorzi, che è però alla prima esperienza, mentre su Elettra Lamborghini i dubbi sono davvero troppi. La simpatia di Iva Zanicchi attira, ma lei stessa ebbe a dichiarare – in una puntata di TvTalk – di patire un po’ troppo la noia durante tutto il corso della diretta.

Da rivedere anche il capitolo inviato, quest’anno affidato a Massimiliano Rosolino. Il campione di nuoto è spesso apparso in difficoltà nonostante i mille sforzi e la capacità di Ilary Blasi di smorzare i toni. Sarebbe auspicabile, quindi, un nuovo nome magari più esperto in ambito televisivo.

In ultima analisi, sarebbe da ripensare anche la scelta del cast. Troppi i nomi sconosciuti al grande pubblico e troppi naufraghi in una sola edizione. Il racconto si perde tra troppe dinamiche e l’avventura manca di sale, soprattutto per i troppi personaggi deboli all’interno del gruppo.

La finale dell’Isola dei Famosi si terrà il 7 giugno 2021 e con una premiazione completamente inedita. Il vincitore sarà infatti incoronato direttamente in Honduras, come mai si era verificato in questi molti anni di messa in onda della trasmissione.