Regina Elisabetta, tensione a Windsor: due intrusi fanno irruzione

Addio al principe Filippo: l’infanzia difficile, l’amore per la Regina e i nipoti

Sono giorni colmi di tensione a Buckingham Palace, e la causa non va ricercata solo nelle spiacevoli vicende che hanno colpito la Famiglia Reale nell’ultimo periodo. Dopo l’addio al Principe Filippo, tutti i suoi più cari affetti stanno provando a tornare alla vita normale con il sorriso, riprendendo i loro impegni istituzionali per sostenere la Regina Elisabetta. La Sovrana, però, ha dovuto affrontare anche nuove preoccupazioni.

Al momento, infatti, la Regina si trova a Windsor, dove ha assistito fino all’ultimo giorno il Duca di Edimburgo e dove ha soggiornato sin dall’inizio della pandemia. Si tratta di uno dei luoghi in cui ama più trascorrere il tempo, grazie alla possibilità di fare lunghe passeggiate con i suoi cani e di fare visita ai suoi cavalli. Il castello, però, sembrerebbe essere poco sicuro.

Due persone, infatti, sono riuscite a eludere ogni tipo di sorveglianza e a entrare nella tenuta di Windsor. Si tratta di un uomo di 30 anni e di una donna di 29 anni che, stando a quanto riferito dal ‘The Sun’, sarebbero riusciti a scavalcare le mura. Sarebbero, poi, stati arrestati e rilasciati su cauzione.

Un problema di sicurezza importante, se si considera che già in un passato piuttosto recente una donna di 44 anni è riuscita a sostare nella location indisturbata per circa venti minuti. Questa volta, inoltre, il rischio è stato veramente altro. La coppia di intrusi è riuscita ad avvicinarsi molto ai luoghi in cui la Regina solitamente trascorre il suo tempo.

Questa volta, fortunatamente, la Sovrana si trovava al sicuro nelle stanze del Castello. Nei paraggi, però, c’era il figlio Andrea. Nonostante l’attenzione che era stata richiesta dopo il primo episodio di invasione, quindi, i servizi di sorveglianza non sono riusciti a portare a termine il loro compito. Un errore grave che, questa volta, potrebbe essere imperdonabile e che potrebbe portare a dei licenziamenti.

Per la Regina, già estremamente provata dalla scomparsa del marito e dai problemi che affliggono la sua famiglia dopo l’intervista rilasciata dal nipote Harry e la moglie Meghan Markle a Oprah Winfrey, si tratta di un problema da risolvere con urgenza e che la rende ancora più vulnerabile. Quali decisioni prenderà per proteggersi?