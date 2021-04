La Regina toglie il lutto ma non dimentica: l’omaggio sul cuore per Filippo

editato in: da

Funerali del Principe Filippo, la Famiglia Reale vestita a lutto

Sono ancora impresse nelle nostre menti le immagini di una donna piccola e ricurva su se stessa, nella maestosa cappella di Windsor. Quelle della granitica Regina Elisabetta, di nero vestita e con il volto segnato dalla tristezza, che traspariva nonostante la mascherina d’ordinanza.

Da quel 10 aprile, data in cui si sono celebrate le esequie del suo amato Principe Filippo, sono trascorse poche settimane ma per sua Maestà è già tempo di tornare al lavoro. Molti avevano ipotizzato che la morte di Filippo potesse segnare in qualche modo la fine del regno di Elisabetta, ma Sua Maestà ha smentito completamente l’ipotesi di un repentino passaggio di consegne al figlio Carlo (o al nipote William, a seconda delle “scuole di pensiero”).

Adesso, però, i sudditi hanno potuto finalmente vederla in tutto il suo splendore. Sul profilo Instagram della Royal Family ha fatto capolino un post dedicato al primo impegno ufficiale della Regina, apparsa “virtualmente” su uno schermo mentre è impegnata in due udienze. Una con Ivita Burmistre, l’ambasciatrice della Repubblica di Lettonia, e l’altra con Sara Affoue Amani, l’ambasciatrice della Repubblica della Costa d’Avorio in UK. Le diplomatiche si sono recate per l’occasione a Buckingham Palace ma non hanno potuto incontrare di persona la Regina, per via delle precauzioni anti-Covid.

È la prima volta che la Regina Elisabetta viene immortalata in foto dopo i funerali del Principe Filippo ed è rincuorante vederla sorridere dopo il periodo di profonda tristezza che ha vissuto. Si è occupata personalmente della cerimonia funebre, organizzandola nei minimi dettagli seguendo le indicazioni del suo amato consorte. Ha trascorso il suo 95esimo compleanno rinunciando ai consueti festeggiamenti e ritirandosi nella sua residenza di Windsor. Senza dimenticare, infine, le “questioni di famiglia” non proprio semplici per via dei rapporti tesi tra il nipote Harry e i suoi cari, le dichiarazioni al veleno della moglie Meghan Markle e una serenità che continua a sembrare un miraggio.

Che Sua Maestà abbia ritrovato del tutto il sorriso è improbabile, del resto una perdita come quella che ha affrontato non passa indenne in appena qualche giorno. Ma la nuova (e unica) immagine che la ritrae su Instagram racconta di una donna che si è fatta forza per tornare ai suoi doveri reali, togliendo il lutto e sfoggiando un abito floreale turchese.

Non è passato inosservato un dettaglio dell’outfit. Oltre al prezioso collier di perle, la Regina Elisabetta indossa una grande spilla a forma di fiore e ricoperta di diamanti. Come riportato da The Sun, la scelta non è stata del tutto casuale. La spilla, infatti, faceva parte di una tiara di Cartier che le era stata donata dall’ultimo sovrano indiano, l Nizam di Hyderabad Osman Ali Khan, in occasione delle nozze con il Principe Filippo nel 1947.

Un gioiello per impreziosire il look, ma soprattutto un caro ricordo del giorno più felice. Quello in cui, finalmente, ha potuto unirsi in matrimonio con Filippo, quel giovane e aitante Principe che aveva catturato il suo cuore sin dal loro primissimo incontro. La Regina Elisabetta ha tolto il lutto e ha regalato un sorriso ai suoi sudditi, ma non dimentica la persona più importante della sua vita.