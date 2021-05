La Regina ispeziona le carrozze del marito in suo ricordo

editato in: da

Regina Elisabetta, chi sono i suoi 10 pronipoti

La Regina ispeziona le carrozze e i cavalli del marito Filippo, ricordando la sua grande passione. La Sovrana è stata avvistata al castello di Windsor mentre passeggiava insieme ad alcuni collaboratori. Foulard e un impermeabile per proteggersi dalla pioggia, The Queen ha fatto visita alle stalle per vedere da vicino i cavalli più amati da suo marito.

Filippo aveva un grande passione, quella per i cavalli, che l’ha accompagnato per tutta la vita. Vera iron lady e donna coraggiosa, a poche settimane dalla morte del Duca di Edimburgo, la Regina è tornata ai suoi impegni ufficiali, sostenuta dal resto della famiglia reale. Accanto a lei William e Kate Middleton che, sopratutto negli ultimi mesi, hanno dimostrato di essere all’altezza di sedere sul trono.

Negli scatti pubblicati dal Daily Mail, The Queen sorride e sembra abbastanza serena. Nonostante le difficoltà sembra decisa ad andare avanti per il bene della monarchia. Fonti di Palazzo rivelano che i rapporti con Harry e Meghan Markle ora sarebbero più distesi, anche grazie all’intervento di Kate. Poco dopo il funerale di Filippo infatti la duchessa di Cambridge aveva spinto Harry e William a parlare, cercando una riconciliazione.

Dopo l’intervista scandalo rilasciata a Oprah Winfrey, i fratelli avrebbero avuto un breve chiarimento. Non solo: i Sussex avrebbero contattato i Cambridge per gli auguri di buon anniversario. Un gesto che dimostra la voglia di riportare la pace in famiglia. Non solo: secondo indiscrezioni che arrivano dagli Stati Uniti, Meghan e Harry avrebbero già scelto il nome della figlia in arrivo. La piccola potrebbe chiamarsi Lilly in onore di Elisabetta che a bambina veniva chiamata Lilibeth in famiglia.

L’unico che per ora sembra restio a perdonare i Sussex, nonostante le richieste della Regina, sarebbe Carlo. Il principe non avrebbe ancora digerito il comportamento del figlio minore e della nuora, così tanto da decidere di tagliare tutti i fondi ai Sussex. “Carlo desidera da molto tempo abbattere i costi della Corona diminuendo i membri senior di casa Windsor – ha spiegato l’esperta Angela Levin in un’intervista radiofonica -. Immagino che a pagare le conseguenze di tale scelta saranno Harry e Meghan Markle. La Regina voleva tenere tutti insieme per motivi sentimentali”.