Letizia di Spagna regale: gioielli con zaffiri inestimabili e incidente col bracciale

Fonte: Getty Images Letizia di Spagna, maxi chemisier e gioielli della Corona al ricevimento

Letizia di Spagna e suo marito Felipe ricevono il corpo diplomatico di stanza in Spagna e la Regina non perde l’occasione per lasciare tutti senza fiato. Ma questa volta non è tanto l’abito, per quanto sia regale, piuttosto è la scelta dei gioielli che incanta. Infatti, ha indossato la parure di zaffiri e diamanti, regalo di nozze da parte di Sofia e Juan Carlo, che non usciva dal suo portagioie da 20 anni. E non è mancato un piccolo incidente col bracciale.

Letizia di Spagna affronta uno degli appuntamenti più formali dell’anno, il ricevimento a Palazzo del corpo diplomatico. Dopo la Pasqua Militare, è il secondo evento istituzionale presieduto dalle Loro Maestà a gennaio 2024. Di solito la Reina non manca di stupire coi suoi look ricercati e anche questa volta non ha tradito le aspettative.

Fonte: IPA

Letizia di Spagna, i gioielli inestimabili, regalo di nozze

Sicuramente ad attrarre maggiormente l’attenzione sono i gioielli scelti da Donna Letizia. Infatti, la moglie di Felipe sfoggia collana, bracciale e orecchini che non metteva più dal 2004 e che hanno un alto valore simbolico, sicuramente per la Famiglia Reale spagnola.

Tutto ha inizio il 21 maggio 2004, il giorno prima del Royal Wedding tra Felipe e Letizia. A El Pardo viene organizzata una cena di gala per i futuri sposi e Letizia si presenta con un abito da Cenerentola, grigio perla che lascia scoperte le spalle. Si tratta di una creazione di Lorenzo Caprile, decorato con pizzo Chantily e ricamato a mano con strass e perline di cristallo. Dalla scollatura profonda brilla una collana in platino, di zaffiri, diamanti e perle, coordinata agli orecchini e a un bracciale.

Fonte: Getty Images

I preziosi gioielli sono un regalo di nozze dei suoceri, Juan Carlos e Sofia e fanno parte dei gioielli della Corona. Appartenevano infatti alla madre del Re Juan Carlos – Doña María de las Mercedes, contessa di Barcellona -, e provengono dal corredo nuziale di María de las Mercedes, la prima moglie del re Alfonso XII.

Fonte: Getty Images

Letizia di Spagna, l’incidente col bracciale

Ad eccezione degli orecchini, sfoggiati durante la Pasqua militare del 2020, Letizia non li aveva più indossati da 20 anni. Tra l’altro, la Regina è stata vittima di un piccolo incidente col bracciale durante il ricevimento. Infatti, tra una stretta di mano e l’altro, il gioiello si è aperto cadendo a terra. Letizia è stata costretta ad accovacciarsi sul pavimento per recuperarlo e ha poi chiesto aiuto a Felipe per allacciarlo.

Fonte: Getty Images

Letizia di Spagna, lo chemisier del mistero

Una manovra non semplice quella cui è stata costretta per raccogliere il bracciale a causa dell’ampio vestito. La Reina si è presentata all’evento indossando un maxi chemisier blu con scollo a V castigato, maniche lunghe, gonna voluminosa fino oltre le caviglie e cintura di stoffa annodata in vita. Non è noto lo stilista che lo ha realizzato, si pensa sia opera delle sarte di Corte.

Da notare infine la pettinatura di Letizia. I capelli sono lasciati sciolti sulle spalle, sono liscissimi e tirati indietro con delle invisibili forcine ai lati, creando un effetto cerchietto.