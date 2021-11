Letizia di Spagna, divina in bianco. E il segreto della sua coda perfetta costa meno di 10 euro

Letizia di Spagna, pantaloni e camicia come Lady Diana

Letizia di Spagna è arrivata in Paraguay, nell’ambito di un viaggio di Stato a scopi umanitari. Si tratta del secondo tour internazionale dell’anno, dopo quello dello scorso marzo ad Andorra. La Regina ha indossato il look tipico di quando va in missione: camicia e pantaloni chiari, scarponcini da trekking e giubbotto di protezione multitasche. E una coda di cavallo spaziale.

Letizia di Spagna, viaggio di Stato in Paraguay

Letizia di Spagna è arrivata nel pomeriggio del 2 novembre all’aeroporto internazionale Silvio Pettirossi di Asunción e quando è scesa dall’aereo è stata ricevuta dalla first lady della Repubblica del Paraguay, Silvana López; il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica del Paraguay, Euclides Acevedo, e l’ambasciatore di Spagna presso la Repubblica del Paraguay, Carmen Castiella, tra le altre personalità.

Letizia di Spagna, look informale bianco

Il look informale della Reina, che ricorda quello di Lady Diana, ha colpito i presenti e la moglie di Felipe è stata elogiata per la sua scelta. Contrariamente alle aspettative, Donna Letizia ha incontrato le autorità paraguayane indossando una semplice camicia bianca, di stoffa leggera, quasi trasparente che ha abbinato a dei classici pantaloni a sigaretta, ai piedi degli scarponcini da trekking e il giubbotto rosso della Cooperazione spagnola che aveva portato anche nel suo viaggio in Honduras, lo scorso dicembre.

L’outfit ha suscita il plauso persino dell’ex Ministro degli Interni spagnolo, Euclides Acevedo, che ha sottolineato come per la Reina Letizia “più che i gioielli conta il duro lavoro”. E così con questa mise tanto semplice quanto d’effetto, la moglie di Felipe ha tenuto il primo colloquio con la First Lady, Silvana López, che si è presentata con un completo a righe: casacca bianca a righe blu e ampi pantaloni blu a righe bianchi. Mentre ai piedi calzava le scarpe di corda molto amate dalla Reina.

Letizia di Spagna, la coda di cavallo perfetta

Ma c’è un’altra cosa che tutte le First Lady e le teste coronate invidiano a Letizia di Spagna in fatto di look: la coda di cavallo. Di tutte le sue acconciature è quella che sempre trionfa all’estero. Per il suo arrivo in Paraguay, la Reina ha scelto una coda alta ma morbida, che le dà uno stile informale ma sempre molto elegante e in ordine. Inoltre, è una pettinatura strategica che salva i capelli dall’umidità e dall’effetto crespo che conferisce un’aria trascurata.

La coda di cavallo è diventata una pettinatura permanente nella beauty routine della Regina che la utilizza indistintamente sia d’inverno che in estate, sia negli incontri di Stato che in eventi meno pomposi.

In tempo di Covid, la coda ha anche un altro vantaggio: impedisce ai capelli di impigliarsi nella mascherina, specialmente se questa va messa e tolta più volte durante l’incontro di lavoro. Per altro, Letizia ha un modo tutto suo realizzare questa pettinatura. Nessun accessorio per capelli, elastici, forcine o mollette, è visibile: una semplice ciocca di capelli avvolge l’intera massa che va a formare la coda, rendendo l’acconciatura ancora più chic. Secondo gli esperti per realizzare una coda perfetta occorrono pochi strumenti come un pettine in carbonio o una spazzola a setole piatte che permettono di modellare i capelli nel modo migliore, come la spazzola di Kate Middleton.