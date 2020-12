Letizia di Spagna come Lady Diana: primo viaggio all’estero da inizio pademia

editato in: da

Letizia di Spagna in Honduras: scarponcini di tendenza

Letizia di Spagna è volata in Honduras per un tour umanitario di due giorni. È il primo viaggio all’estero che la Regina affronta da quando è scoppiata la pandemia.

Letizia di Spagna sembra ricalcare le orme di Lady Diana: sfida pericoli e disagi per scopi benefici e aiutare chi è in difficoltà. Proprio come Diana che andò in Angola nel gennaio 1997 e per sensibilizzare il mondo sul problema delle mine anti-uomo, si espose in prima persona camminando, con indosso il giubbotto antiproiettile, sul campo di Huambo, testimone delle conseguenze devastanti della guerra in quel Paese.

Allo stesso modo, Letizia si è recata in Honduras in un momento così difficile e delicato a causa della pandemia per portare aiuti concreti a un Paese in difficoltà. L’agenda della Regina è molto fitta: prima l’incontro con le ONG spagnole che prestano soccorso nelle aree devastate dagli uragani Eta e Lota, poi la consegna degli aiuti umanitari alla base aerea di Coronel Armando Escalón Espinal insieme al Presidente Repubblica dell’Honduras, Juan Orlando Hernández, e alla First Lady, Ana García. Letizia è arrivata con 120 tonnellate di prodotti per aiutare l’Honduras.

Tra i vari appuntamenti, anche la visita al Centro de Educación Básica Oswaldo López dove verranno illustrati alla moglie di Felipe i progetti educativi e dove avrà modo di intrattenersi coi professori e un gruppo di bambini. Il viaggio si concluderà con un pranzo di Stato. Per un totale di 55 ore di tour di cui 24 passate in Honduras.

Per il suo arrivo, Letizia ha optato per un look casual che ricorda quello indossato da Diana in Angola: camicia bianca di Massimo Dutti, indossata nel 2019, pantaloni di cotone rosa, scarponcini stringati di Panama Jack, già di tendenza, e giubbotto protettivo. Niente borsa e capelli raccolti in una coda di cavallo.

Ovviamente la Regina rispetta tutte le norme di sicurezza anti-covid. Indossa sempre la mascherina, anche all’esterno e mantiene la distanza di almeno un metro coi suoi interlocutori.

Letizia di Spagna non si è mai fermata e ha saputo reggere la Monarchia anche quando suo marito Felipe si è dovuto isolare in quarantena. E ora da sola compie il primo viaggio all’estero, prima tra tutte le teste coronate.