Letizia di Spagna, sua figlia Leonor affascina tutti in lupetto e blazer in principe di Galles

Fonte: Getty Images Letizia di Spagna, Leonor e Sofia: look da sera mamma e figlie a confronto

Leonor di Spagna sarà una delle prossime regnanti d’Europa, e fa già le prove generali sotto gli occhi di Re Felipe e della Regina Letizia, e proprio da lei sembra aver preso il gusto nel vestire. Durante il suo incontro con i volontari della Croce Rossa, il suo look ha lasciato tutti a bocca aperta, e la sua eleganza, così come la sua determinazione, hanno dimostrato che è già pronta a prendere incarichi sempre più importanti. Intanto, secondo i bene informati, l’amore è nell’aria per la giovane Principessa.

Leonor di Spagna sempre più simile a mamma Letizia

Tale madre tale figlia. Letizia di Spagna è senza dubbio la Regina più elegante: il suo stile è sempre impeccabile e gli stilisti fanno a gare per vestirla (anche se lei preferisce quasi sempre brand spagnoli), e non poteva che passare il suo gusto in fatto di moda a sua figlia Leonor.

La Principessa delle Asturie un giorno sarà Regina, al posto di suo padre Felipe, e già da un paio di anni, nonostante la sua giovanissima età (ha solo diciassette anni), è impegnatissima tra cerimonie ufficiali e incontri con associazioni di volontariato che operano nel sociale. Proprio in occasione del suo incontro con i volontari e i partecipanti più giovani ai programmi della Croce Rossa, presso l’Oficina Central de Cruz Roja Española, Leonor ha sfoggiato un look da far invidia a sua madre.

Fonte: Getty Images

E, probabilmente, c’è proprio lo zampino di mamma Letizia, dato che la Principessa sembra aver “frugato” nel suo armadio: lupetto bordò, blazer in Principe di Galles di Carolina Herrera (che abbiamo già visto indossato dalla Regina), pantaloni neri e ballerine. Un look essenziale ma molto elegante, da giovane donna che muove i primi passi nel mondo del lavoro, e il suo è davvero un impiego eccezionale. Più sciolta e disinvolta del solito, rimane sempre timida nei suoi sorrisi e la dolcezza dei suoi occhi ci ricorda che ha solo diciassette anni.

Ci sarà tempo, comunque, per migliorare, ma questo sembra già un ottimo inizio. Ovviamente, non ci resta che scoprire se pian piano sceglierà lei il suo stile, o seguirà le orme di Letizia di Spagna, considerata tra le donne più eleganti del pianeta.

Leonor di Spagna: chi è il presunto fidanzato

Leonor di Spagna potrebbe essere innamorata. Il gossip del momento, che non trova alcuna conferma ufficiale, vede la futura Regina di Spagna completamente infatuata di un calciatore del Barcellona, solo un anno più grande di lei.

Secondo le indiscrezioni, infatti, nel cuore della Principessa ci sarebbe il centrocampista della nazionale spagnola Gavi. Tra i due pare ci siano stati già dei primi contatti, e il calciatore avrebbe fatto avere alla sua spasimante, attraverso le mani di papà Felipe, una maglietta con il suo numero, rigorosamente di taglia S, per non creare confusione.

Si parla persino di uno scambio “clandestino” di numeri di telefono, e di una cartella con numerose foto di Gavi, conservate gelosamente da Leonor. Da Palazzo non arriva nessuna conferma, ma neanche una smentita, e quindi il pettegolezzo è destinato a ingigantirsi.