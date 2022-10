Letizia di Spagna, perché le figlie Leonor e Sofia sono state male

Fonte: Getty Images Letizia di Spagna ricicla l’abito fantasia, ma sorprende in fiori e chiffon

La Famiglia Reale di Spagna ha visitato Cadavedo, che ha trascorso le ultime settimane preparandosi all’evento con grande gioia, soprattutto per la presenza di Letizia di Spagna, il Re Felipe e le amatissime figlie, Sofia e Leonor. Tuttavia, l’evento si è svolto in modo atipico, dal momento in cui Sofia è stata assente e Leonor si è dovuta in seguito assentare a causa di un’indisposizione.

Letizia di Spagna, l’evento a Cadavedo: Sofia assente e Leonor va via in anticipo

L’Infanta Sofia non ha potuto unirsi al Re, alla Regina e alla Principessa delle Asturie, la sorella Leonor, in quanto “indisposta“. Ha soggiornato presso l’hotel Reconquista di Oviedo, in modo tale da potersi riposare. La visita dei Reali di Spagna è iniziata leggermente in ritardo, nel momento in cui sono arrivati Letizia, Felipe e Leonor.

Naturalmente hanno ricevuto un caloroso benvenuto da parte della popolazione: per più di cinque minuti, si sono soffermati a stringere la mano delle persone attraverso le strade. Molti hanno indossato il costume tipico, e hanno sventolato le bandiere del Principato, entusiasti di poter vedere i Reali di Spagna quasi al completo.

L’assenza di Sofia si è fatta sentire, soprattutto perché la Famiglia Reale Spagnola è molto unita: l’evento a Cadavedo è uno dei più importanti, in particolar modo per il folclore. Ci sono stati anche dei momenti molto teneri: una ragazzina si è avvicinata al Re Felipe e alla Principessa Leonor per mostrare un disegno.

Letizia di Spagna, le parole sull’Infanta Sofia

Durante il viaggio, Letizia di Spagna è rimasta in disparte per permettere alla figlia Leonor di brillare. Ma non solo: ha infatti spiegato che la figlia Sofia ha trascorso una notte di grande sconforto, e che per questo motivo non è stata presente all’evento. Naturalmente ha rassicurato tutti sul suo stato di salute: è in fase di ripresa. Allo stesso tempo, la Regina è stata molto materna: ha anche preso in braccio una bambina di pochi mesi che indossava un costume tradizionale.

Leonor costretta a lasciare l’evento in anticipo: il motivo

Tuttavia, nel tratto finale di Cadavedo, anche la Principessa Leonor si è assentata ed è dovuta partire: non si sentiva bene. Proprio come accaduto alla sorella Sofia, anche lei ha avuto una sorta di “indisposizione”. La Regina Letizia, tuttavia, ha affrontato il momento con la massima naturalezza. “Ha la gastroenterite, e suppongo che tra 24 o 48 ore passerà. Qualcosa l’ha fatta stare male. Abbiamo avuto tutti una gastroenterite a un certo punto, non succede nulla. Cercheremo di tornare in questa città con entrambe”.

La Regina Letizia parla a nome della figlia Leonor

Leonor è stata dunque costretta a lasciare l’evento a causa di un’indisposizione, ma la Regina Letizia ha preso in mano la situazione con disinvoltura, parlando anche a nome della Principessa delle Asturie, come svelato da Hola. Per l’occasione ha sfoggiato una mise assolutamente casual, molto nelle sue corde: l’acconciatura liscissima e con qualche stria “sale e pepe”. Tutto è andato per il meglio, alla fine, con la speranza che le figlie di Letizia possano stare bene e riprendersi dall’indisposizione che hanno avuto.