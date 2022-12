Letizia di Spagna seduce in rosso: tailleur con spacchi e cappotto da 990 euro

Fonte: Getty Images Letizia di Spagna

Letizia di Spagna è volata negli USA per promuovere la lingua spagnola anche in America e ha sfoggiato uno dei suoi look più sensuali, l’iconico tailleur rosso di Roberto Torretta che ogni volta che indossa lascia senza fiato. Perché in effetti è la settima volta che si mostra in pubblico con quel completo.

Letizia di Spagna, viaggio di Stato a Los Angeles

Dunque, dopo William e Kate Middleton che hanno visitato Boston, ora tocca a Letizia di Spagna conquistare gli Stati Uniti. La Reina è a Los Angeles, nella stessa metropoli di Meghan Markle e Harry, impegnati ora a fare a pezzi la Famiglia Reale britannica con la loro serie di Netflix. Ma Letizia a dir la verità non è toccata dalle diatribe di Buckingham Palace, anche se è molto affezionata a Re Carlo al quale la lega una lontanissima parentela tramite suo marito Felipe.

Comunque, la missione della Reina negli USA è tutta rivolta a promuovere la Spagna. Per questo il suo primo appuntamento in agenda per questo viaggio di Stato di appena due giorni riguarda la lingua spagnola che conta 60 milioni di ispanofoni in America. La riunione di lavoro si è tenuta a porte chiuse, ma Donna Letizia è stata fotografata al suo arrivo mostrando così il suo outfit sensazionale e iconico.

Letizia di Spagna seduce col tailleur rosso di Roberto Torretta

La scelta del look, come sempre, non è casuale. Letizia ha indossato il rosso, il colore che contraddistingue il suo stile, ma anche il colore della Spagna. Essendo un incontro di lavoro, ha scelto il più classico degli abiti, il tailleur pantaloni, ormai diventato un must in tutti i guardaroba di Regine e Principesse. Ma la Reina ha optato per una creazione made in Spain, firmata Roberto Torretta che per essere precisi però è di origine argentina, anche se ha il suo quartier generale a Madrid. Ed è andata sul sicuro, con un completo che ha già sfoggiato diverse volte, ben sette, e sempre con grande successo.

Fonte: Getty Images

Il tailleur rosso fuoco è composto da una giacca senza bottoni, sciancrata con tasche laterali, camicia con scollo a V e pantaloni morbidi e lunghi con spacchi segreti sulle caviglie, che la Regina ha coordinato a un paio di décolleté rosse di Magrit. Il completo appartiene alla collezione autunno-inverno 2017/2018 e Sua Maestà lo ha indossato per la prima volta proprio nel 2018. L’abbiamo successivamente vista con lo stesso ensemble durante l’incontro con Matilde dal Belgio a Bruxelles, durante il decimo anniversario della Fondazione La Principessa di Girona e durante l’omaggio a Clara Campoamor al Congresso dei Deputati.

Di Roberto Torretta, Letizia possiede anche un abito da sera, sempre rosso, che ha indossato nel 2019 mentre era in visita di Stato in Argentina.

Come è nel suo stile, la Reina ha limitato i gioielli a un paio di orecchi di Gold & Roses e il suo immancabile anello di Karen Hallam.

Letizia di Spagna manca di originalità

Il suo primo look della trasferta americana è piaciuto moltissimo, ma non le è stata risparmiata qualche critica per mancanza di originalità. In fondo, ha sfoggiato lo stesso tailleur 7 volte in quattro anni. C’è chi pensa che avrebbe potuto fare una scelta diversa e magari acquistare un altro abito dello stesso stilista.

Letizia di Spagna, il cappotto da 990 euro

Però a dir la verità una novità nell’outfit di Letizia di Spagna c’è. Si tratta del cappotto rosso, in lana double face, con collo con revers e incrociato davanti con chiusura nascosta a moschettone, firmato Carolina Herrera e acquistabile online per 990 euro.