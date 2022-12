Harry sempre più imbarazzante: “Mentivano per proteggere mio fratello, mai per me”

Harry e Meghan Markle non si fermano più davanti a niente e le accuse che rivolgono alla Famiglia Reale sono sempre più piene di livore e rasentano quasi il ridicolo. L’ultima stilettata del Principe è rivolta a William, anche se è coinvolto tutto il Palazzo: “Erano felici di mentire per proteggere mio fratello“. Mentre ovviamente lui e la moglie erano dati in pasto ai media.

Harry, accuse sempre più imbarazzanti

Dunque, nell’ultimo trailer della famigerata serie targata Netflix, Harry perde ogni freno inibitore. La classe e la morigeratezza che hanno sempre contraddistinto la nobiltà inglese sono di colpo svanite. “Erano felici di mentire per proteggere mio fratello, non sono mai stati disposti a dire la verità per proteggere noi”, riferendosi chiaramente a lui e a Meghan Markle. Insomma, dopo i precedenti video, Harry promette di sferrare l’ultimo attacco mostrando come il Palazzo abbia deliberatamente deciso di sacrificarlo insieme alla sua consorte, favorendo invece William e Kate Middleton. Una scelta in parte comprensibile, visto che si tratta dei futuri Sovrani britannici, mentre di fatto Meg e Harry non potevano che fare da cornice.

Ma questo ruolo di secondo piano Harry non l’ha mai accettato, finché con l’arrivo di Lady Markle ha avuto il coraggio di ribellarsi al protocollo e di alzare la voce, ma come ha già dimostrato altre volte il suo atteggiamento più che suscitare comprensione e compassione, genera irritazione e sfocia davvero nel ridicolo. Senza contare che alcuni stratagemmi per rendere più accattivante la serie, con l’inserimento di immagini false, non fanno che screditarlo.

Harry e Meghan Markle sgradevoli e senza freni

Comunque, Harry non si ferma più davanti a nulla. Nemmeno davanti al ricordo della sua amata nonna. Infatti, la parte finale della docu-serie verrà rilasciata proprio nello stesso giorno in cui Kate Middleton organizza il concerto di Natale in memoria della Regina Elisabetta, scomparsa lo scorso 8 settembre. Una coincidenza che ha il sapore della sfida senza remore, a giudicare dalle dichiarazioni che ci aspettano.

Harry non ha più peli sulla lingua, per usare un’espressione colorita. Nel nuovo trailer non è chiaro a chi si riferisca quando accusa “loro” per aver mentito in modo da proteggere William a danno suo e di Meghan.

Nella clip di 90 secondi, si sente Harry dire: “Mi chiedo cosa ci sarebbe successo se non ce ne fossimo andati quando l’abbiamo fatto”. E Meghan prosegue lamentandosi del fatto che non erano protetti: “Tutti sapevano dove eravamo”, sottolineando come la loro sicurezza era costantemente minacciata.

Il trailer s’incentra poi sul rapporto con William e Kate Middleton, dove appunto Harry lancia la sua accusa ribadendo che “Loro non sono mai stati disposti a dire la verità per proteggerci“. In questo caso non si capisce se si riferisce al Palazzo o direttamente ai Principi del Galles. Naturalmente, Meg nel filmato recita la parte della vittima: “Non sono stata gettata in pasto ai lupi, sono stata data in pasto ai lupi”.

Kate Middleton e William su tutte le furie

Inutile dire che William e Kate sono furiosi per il comportamento dei Sussex. In particolare il Principe di Galles sarebbe risentito col fratello non tanto per le accuse che lancia contro di lui, probabilmente considerandole del tutto prive di fondamento, ma per aver inserito nella serie alcune immagini della madre, Lady Diana, relative alla famosa intervista della BBC che si è scoperto essere stata estorta con l’inganno (guarda il video in alto).

Harry non è più credibile

Ma appunto Harry non si ferma più davanti a nulla e anche gli amici e le persone che erano pronte a difenderlo iniziano a dubitare di lui e dei suoi racconti e nessuno vuole lavorare per lui. È il caso di Darren McGrady, chef personale di Diana, che ha dichiarato: “Conosco Harry da quando era piccolo, lo tenevo tra le mie braccia da bambino, lo vedo mangiare i cereali nella cucina del Castello di Windsor. Harry, con tutto il rispetto, tua moglie non sarà mai come tua madre, non si avvicinerà mai a lei”.