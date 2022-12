“Harry e Meghan Markle sono emotivamente instabili”: riunione d’urgenza a Palazzo

“Harry e Meghan Markle si sono resi ridicoli. Sono emotivamente instabili e hanno bisogno dell’aiuto di un professionista”. Questa è la pesante dichiarazione di una fonte vicina alla Famiglia Reale dopo l’uscita del trailer-bomba sulla serie che sarà trasmessa su Netflix dall’otto dicembre. La situazione è talmente critica che il Palazzo ha convocato una riunione d’urgenza per affrontare la crisi. Ma intanto i Sussex sono giunti a New York per ritirare un premio durante la serata The Ripple of Hope.

Harry e Meghan Markle, riunione d’urgenza a Palazzo

Harry e Meghan Markle hanno creato una vera e propria bufera col trailer della loro fiction targata Netflix. Anche le modalità del rilascio sono state molto discutibili, proprio in concomitanza col viaggio di William e Kate Middleton a Boston. In Gran Bretagna le critiche alla coppia non si sono risparmiate, ma anche oltreoceano le cose non vanno meglio. C’è chi sostiene che la serie sarà un flop, anche se è difficile crederlo data la risonanza mondiale.

C’è da dire però che Harry e Meghan con le loro continue lamentele hanno perso credibilità. Soprattutto dopo che si è scoperto che nel trailer sono state inserite finte immagini, con paparazzi presi dal red carpet di Harry Potter, per far apparire i Sussex vittime dei media.

In ogni caso, il Palazzo si sta preparando ad affrontare la crisi che incombe a causa delle rivelazioni contenute nella serie. Il Mirror riporta che Re Carlo ha convocato una riunione d’urgenza con William per cercare di tamponare i danni che Harry e Meghan sicuramente causeranno.

Una fonte vicina al Sovrano assicura che la Famiglia Reale sta facendo di tutto per risolvere la questione coi Sussex, ma ogni loro tentativo viene respinto dal comportamento dei Duchi. “Il Re e la sua Famiglia costituiscono un fronte unito per allentare le tensioni con Harry e Meghan. Ma sfortunatamente, questo non impedisce loro di ripetere le loro accuse“.

Il primo episodio della serie sarà visibile giovedì 8 dicembre. Buckigham Palace è pronto e “la risposta sarà rapida e robusta”, sostengono gli insider della Famiglia Reale. Gli addetti ai lavori del palazzo hanno soprannominato Harry e Meghan “i Kardashian” perché “vogliono tutta l’attenzione su di loro”.

Una fonte in contatto con un insider della produzione Netflix ha dichiarato al Mirror riferendosi alla serie: “Penso sinceramente che sarà peggio di quanto i reali possano immaginare. Mi è stato detto che sarà assolutamente esplosiva e molto dannosa”.

Harry e Meghan Markle, prime foto dopo il trailer

Intanto la coppia è giunta a New York per partecipare alla serata The Ripple of Hope, organizzata da Kerry Kennedy, nipote di John F. Kennedy. A Harry e Meghan è stato assegnato un premio per aver avuto il coraggio di denunciare atteggiamenti razzisti all’interno della Famiglia Reale, di fatto però mai veramente provati.

I media hanno pubblicato le prime foto dei Sussex dopo l’uscita del trailer. Harry in camicia bianca, Meg vestita di nero con grandi occhiali da sole. I due sembrano tranquilli, anzi sorridono perfino. Tra loro pare ci sia una perfetta armonia che smentisce le voci di divorzio. Almeno ci sarebbe della solidarietà nel perseguire i loro obiettivi di fama e di denaro, dato che si dice che il loro conto in banca sia in rosso.