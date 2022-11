Harry e Meghan Markle si separano: lui aspetterebbe un figlio da un’altra

Harry e Meghan Markle si separano. Non si placano le voci di crisi sulla coppia e ora spunta l’amante del Principe, forse già incinta, a far precipitare la situazione, al punto che la Duchessa sarebbe pronta a lasciare la villa di Montecito, ma non senza rinunciare ai suoi figli, Archie e Lilibet.

Harry e la presunta amante

Dunque, dopo la presunta liaison tra Meghan Markle e il bodyguard, scoperta perché la Duchessa si era dimenticata di andare a prendere a scuola il primogenito, mandando su tutte le furie Harry che avrebbe fatto una scenata apocalittica tra le mura domestiche. Ma stando alle nuove indiscrezioni emerse, Harry non è poi così innocente. Infatti, pare che anche lui abbia una relazione extra coniugale, anche piuttosto consolidata, visto che si dice che la sua amante sia incinta.

Insomma sia Harry che Meghan appaiono insoddisfatti e delusi dal matrimonio e cercherebbero consolazione da altre parti. E Harry pare proprio abbia trovato soddisfazione nelle braccia di un’altra, tanto che ha pensato di fare pure un figlio. La notizia è stata pubblicata dalla rivista Oops che parla di gravi dissidi coniugali, ormai non più superabili.

Anche il magazine New Idea ha riportato di una lite tra Harry e Meghan avvenuta in un ristorante vicino a casa che si è conclusa con la fuga del Principe che ha piantato in asso la moglie al tavolo con gli amici. Pare che la litigata fosse dovuta proprio alla presunta amante di Harry.

Naturalmente, non ci sono prove concrete su queste relazioni adulterine. E i Sussex in pubblico appaiono perfettamente a loro agio. L’ultima tenera comparsa a due l’hanno fatta lo scorso 20 novembre in occasione del concerto di Elton John che è molto amico del Principe, così come lo è stato di sua mamma Diana.

Harry e Meghan Markle, la relazione di facciata

Harry e Meghan hanno voluto omaggiare la star per il suo concerto di addio al Dodger Stadium, inviandogli un video per ringraziarlo di tutta la musica che ha regalato per decenni alle persone. Harry si rivolge a lui con un informale “Ciao Elton” e ha espresso tutta la sua commozione per aver assistito al suo ultimo concerto. Meghan è accanto al Principe nel video e associa ai complimenti del marito, appoggiando infine la testa sulla spalla di lui, in un gesto molto confidenziale e intimo, che nulla ha a che vedere con una moglie risentita o depressa per il tradimento del marito che starebbe addirittura diventando padre per merito di un altra donna.

In molti sostengono che Harry e Meghan rimangano insieme solo per una questione di interessi economici, oltre a evitare ai figli il dramma della separazione. Per altro l’affidamento è una questione molto delicata, perché i bambini dovrebbero essere affidati solo al padre in quanto appartengono al Re. Comunque su una cosa sono solidali i Sussex: non torneranno a Londra per Natale, nonostante questo sia il primo senza la Regina Elisabetta e il primo di Carlo Re, in cui avrebbe avuto il piacere di avere tutta la famiglia riunita intorno a sé.