Harry e Meghan Markle, nessuno vuole lavorare con loro: 14 licenziamenti in 4 anni

Il Principe Harry e Meghan Markle hanno perso il loro quattordicesimo membro dello staff la scorsa settimana: si tratta di uno dei collaboratori del podcast di Spotify Archetypes, condotto dalla Duchessa, che ha detto addio alla coppia dopo soli 18 mesi. I Sussex colpiscono ancora, sembra che in tanti, troppi, non vogliano lavorare con loro, e negli ultimi quattro anni sono stati numerosi i licenziamenti. Si parla di capricci di Meghan, della pressione di Harry, della paura di scontrarsi con la Famiglia Reale, delle ritorsioni della stampa, ma nessuno mai ha svelato il vero motivo della propria scelta, portando la vicenda a diventare, così, un vero caso nazionale. Nessuno vuole lavorare con Harry e Meghan?

Rebecca Sananes, l’ennesimo licenziamento nello staff dei Sussex

Un lavoro non è per sempre, soprattutto se lavori con membri della Famiglia Reale. Secondo la stampa inglese, infatti, che non perde un’occasione per puntare un dito contro di loro, il Principe Harry e Meghan Markle hanno perso ben 14 membri del loro staff in quattro anni. Un numero record, ma ci sono varie spiegazioni e teorie a riguardo, divise sempre in due team: pro e contro i Duchi di Sussex.

Alcuni sono andati via per propria decisione, altri sono stati licenziati. Un problema di comunicazione, ma anche di fiducia, e qualcuno sostiene di capricci della Duchessa. Dopo l’uscita del documentario Harry & Meghan, ovviamente la notizia, che aveva riempito in passato le pagine dei tabloid, è tornata a far scalpore, specie dopo l’addio del quattordicesimo collaboratore, proprio la scorsa settimana.

Si tratta di Rebecca Sananes, assunta come capo dell’audio per il podcast di Meghan Markle prodotto da Spotify, Archetypes, che ha abbandonato il progetto, dopo soli 18 mesi. Lo show ha portato con sé molte polemiche, la Duchessa è stata accusata di voler riscrivere la storia, attraverso i racconti dei suoi ospiti, spesso personaggi noti. Proprio le critiche potrebbero aver portato la Sananes ad abbandonare la barca.

Non solo, per ora non c’è la conferma di una seconda stagione del podcast, altra motivazione alla base della scelta della donna, che per ora non ha rilasciato dichiarazioni sulla decisione presa.

14 licenziamenti in 4 anni: nessuno vuole lavorare con Harry e Meghan?

Come appena visto, il peso delle critiche dei media contro i progetti portati avanti da Harry e Meghan, spingono in molti ad abbandonarli, per paura di ripercussioni negative nella loro carriera. Specie nel Regno Unito, in molti a Palazzo non volevano lavorare con loro, considerando troppo rischioso “essere dalla loro parte”.

C’è ovviamente una parte cospicua della stampa che attribuisce i licenziamenti ai capricci della Duchessa, alle richieste esagerate del Principe Harry, ad un loro modo altezzoso di trattare la gente. Eppure, prima della Megxit, prima che tutti fossero contro la coppia, la stessa stampa raccontava della necessità di Meghan di allontanare alcuni valletti e collaboratori di Buckingham Palace, che facevano platealmente il doppio gioco: riferivano ogni sua confidenza, sabotavano le sue uscite pubbliche (come dimenticare il cartellino appeso all’abito), raccontavano indiscrezioni ai giornali.

I Sussex sono certamente molto esigenti sul lavoro, e richiedono lealtà, dopo gli avvenimenti recenti, ma se fossero così terribili perché nessuno dei loro ex collaboratori ha mai parlato pubblicamente male di loro?

Solo Jason Knauf, ex responsabile delle comunicazioni di Kensington Palace (e braccio destro di William) e Melissa Toubati, ex portavoce di Meghan, hanno parlato di “bullismo” al quale la coppia sottoponeva vari membri dello staff, mentre altri hanno dichiarato di aver lasciato per motivi personali o per nuove opportunità lavorative, ribadendo una chiusura amichevole con i Duchi.

Dov’è dunque la verità? Non lo sapremo mai, ma dopo la messa in onda della docu-serie forse qualcuno di questi quattordici ex collaboratori della coppia vorrà finalmente dire la sua.