Letizia di Spagna diventa di nuovo zia: la sorella Telma ha partorito

Chi è Telma Ortiz, la sorella di Letizia di Spagna con la passione per la danza

È un periodo di grandi cambiamenti per Letizia di Spagna che, dopo una bellissima vacanza di famiglia nella sua adorata Mallorca, ha dovuto lasciare andare la figlia più grande, Leonor. L’erede al trono, infatti, è volata nel Galles, per ricevere una formazione di qualità elevata. Per la Regina, però, c’è un’altra novità: è diventata di nuovo zia.

La famiglia Ortiz si è allargata. La sorella minore della Regina, Telma, ha dato alla luce una bambina, frutto del suo amore con il secondo marito Robert Gavin Bonnar. È, così, diventata mamma per la seconda volta, all’età di 47 anni.

Telma, infatti, ha già una figlia. Si tratta di Amanda, che ha circa 13 anni ed è nata dalla relazione della Ortiz con l’avvocato Enrique Martín Llopis. Quella che va a formare è, così, una vera e propria famiglia allargata, a cui si aggiungono i due figli di Gavin Bonnar, frutto di un matrimonio precedente.

Per Letizia di Spagna l’arrivo di una nuova nipotina è fonte di grande gioia ed è una occasione per intensificare il legame con Telma, con la quale i rapporti, negli ultimi anni, sono stati altalenanti. Le due, infatti, sono sempre stata molto unite fin da bambine e per tutta la loro giovinezza.

L’importante ruolo assunto da Letizia quando ha sposato Felipe, però, ha creato delle fratture tra le sorelle, che hanno vissuto dei momenti molti difficili. A determinarle, in particolare, le rigide regole imposte dal protocollo di corte e i numerosi impegni della Regina che l’hanno allontanata, nonostante l’affetto immutato per i suoi cari. Il rapporto tra le due, poi, si è gelato ancora di più quando le due hanno perso l’altra sorella, Erika, e quando Telma, per un periodo, ha vissuto fuori dalla Spagna.

Confermate le voci della sua relazione con Robert Gavin Bonnar, Telma è tornata poi in Spagna, riprendendo completamente i rapporti con la sorella. La nascita della nipotina, insomma, non potrà far altro che unirle ancora di più. Ma soprattutto, la gioia del nuovo arrivo potrà aiutare la Regina Consorte a distrarsi dalla mancanza di Leonor che, ormai, è pronta a spiccare il volo e a prepararsi a salire, in un futuro che è ancora tanto lontano, sul Trono spagnolo.