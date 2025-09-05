Letizia di Spagna, dalla TV alla Corona

Royal Watcher toscana laureata in comunicazione. Scrive principalmente di famiglie reali e ha fondato uno dei primi blog italiani a tema royals.

IPA Letizia di Spagna

La vita di Letizia Ortiz, oggi Regina di Spagna, sembra uscita da un libro di fiabe moderne. Una giornalista, divorziata e, forse, con simpatie repubblicane che arriva a sposare l’erede al trono di Spagna. Nessuno avrebbe mai scommesso su di lei come regina consorte, ma Felipe, nonostante le rimostranze dei genitori, è irremovibile, ha creduto così tanto nel loro amore da essere disposto a cedere la sua posizione di erede rinunciando al trono.

Da Oviedo a Madrid per diventare una giornalista di successo

Letizia Ortiz Rocasolano nasce a Oviedo il 15 settembre 1972, figlia maggiore di Jesús José Ortiz Álvarez, un giornalista, e María de la Paloma Rocasolano Rodríguez, infermiera e attivista sindacale.

Un nome italiano per errore

La grafia del suo nome, Letizia e non Leticia, è il risultato di un errore di trascrizione ufficiale di un documento proveniente da Roma.

Cresce con due sorelle, Erika e Telma, in un ambiente progressista, lontano dai palazzi reali. Letizia studia alla scuola pubblica La Gesta di Oviedo, per poi proseguire all’Istituto Alfonso II e nel tempo libero pratica danza classica.

Letizia Ortiz e la passione per il giornalismo

Con la famiglia si trasferisce a Madrid durante l’adolescenza, dove frequenta l’istituto Ramiro de Maeztu. Prosegue gli studi all’Università Complutense di Madrid, laureandosi in giornalismo nel 1995, per poi seguire un master in audiovisivo presso l’Istituto degli Studi di Giornalismo Audiovisivo. La passione del giornalismo, oltre che dal padre, le viene trasmessa dalla nonna Menchu ​​Álvarez del Valle, rinomata giornalista radiofonica spagnola.

Già durante gli studi mette in pratica le sue doti da giornalista collaborando con vari quotidiani tra i quali La Nueva España – il giornale di Oviedo, concentrandosi su economia, televisione e intrattenimento.

IPA

Per completare gli studi con un dottorato – che non ha mai completato – decide di trasferirsi a Guadalajara, in Messico, lavorando per il quotidiano Siglo XXI.

Il ritorno in Spagna segna il passaggio alla televisione, Letizia inizia a lavorare per CNN+ e per l’emittente americana Bloomberg TV. Nel 2000 arriva il primo prestigioso riconoscimento, quando riceve il premio Mariano José de Larra dall’Associazione della Stampa di Madrid come miglior giornalista under 30.

Nello stesso anno, l’attuale regina spagnola debutta alla TVE, la tv pubblica spagnola, dove conduce il programma Informe Semanal. Ma è nel 2003 che Letizia diventa popolare entrando nelle case di tutti gli spagnoli quando conduce la seconda edizione del Telediario, come presentatrice al fianco di Alfredo Urdaci.

In quegli anni è anche inviata speciale per coprire importanti eventi di cronaca come gli attacchi dell’11 settembre 2001 e l’invasione dell’Iraq.

L’incontro con il Principe ereditario

Ma senza dubbio, il momento più mediatico nella vita di Letizia Ortiz è l’annuncio del suo fidanzamento con il Principe Felipe nel 2003. Questa notizia sorprende l’opinione pubblica e lascia senza parole i media, poiché la loro relazione è tenuta completamente segreta fino a quel momento. Letizia e Felipe si incontrano a casa del giornalista Pedro Erquicia nel settembre 2002 e la loro relazione inizia poco dopo in assoluta segretezza.

IPA

Letizia ha un matrimonio alle spalle e questo non è sicuramente un dettaglio che gioca a suo favore. Il suo ex marito è Alonso Guerrero Pérez, professore di lingua e letteratura presso l’Istituto Ramiro de Maeztu di Madrid, dove ha studiato la Regina.

Il fidanzamento ufficiale a sorpresa

La Casa Reale annuncia il loro fidanzamento il 1° novembre 2003, mentre la cerimonia di fidanzamento ha luogo cinque giorni dopo al Palazzo Reale di El Pardo, di fronte a centinaia di media nazionali e internazionali. Letizia per l’occasione indossa un insolito tailleur pantalone bianco di Giorgio Armani e l’anello di fidanzamento, una fedina di diamanti.

IPA

Il Royal Wedding

Il matrimonio viene celebrato il 22 maggio 2004 nella Cattedrale di Santa María Real de la Almudena, a Madrid, alla presenza dei rappresentanti di 12 case reali regnanti e 12 non regnanti. Le nozze sono viste da milioni di telespettatori: la cerimonia è il primo “royal wedding” spagnolo dopo quasi un secolo.

Il vestito da sposa è disegnato dallo stilista Manuel Pertegaz e il diadema di diamanti è un prestito della suocera, la Regina Sofia. La tiara è la stessa indossata da Vittoria Luisa di Prussia, nipote del Kaiser, alle sue nozze con il duca di Brunswick nel 1913.

Grazie al matrimonio, Letizia ottiene il titolo di Principessa delle Asturie e il trattamento di Altezza Reale.

IPA

La rinuncia al giornalismo per il Principe

Il matrimonio le fa abbandonare il suo lavoro di giornalista per poter assumere i doveri e gli impegni di rappresentanza insieme al marito Felipe, viaggiando in tutta la Spagna e all’estero per conto della Corona spagnola.

Le figlie Leonor e Sofia

La coppia mette al mondo la loro prima figlia, Leonor, il 31 ottobre 2005, seguita da Sofia, nata il 29 aprile 2007.

Il grave lutto per la morte della sorella

Durante la seconda gravidanza, Letizia affronta un grande dolore: la perdita improvvisa di sua sorella Erika, morta suicida a soli 31 anni.

Da Principessa a Regina

Oltre al grave lutto, negli anni successivi al matrimonio e alla nascita delle figlie, Letizia si adatta non senza difficoltà al suo nuovo ruolo, mentre la monarchia spagnola attraversa uno dei suoi momenti più delicati. Scandali come il caso Nóos e il declino della popolarità di Re Juan Carlos indeboliscono la Corona.

IPA

Nel 2014, Re Juan Carlos abdica, lasciando il trono al figlio Felipe e alla nuora Letizia che è la prima cittadina borghese a diventare Regina di Spagna.

Il nuovo regno di Felipe VI e Letizia segna una nuova era per la monarchia spagnola, con un’immagine più contemporanea e accessibile e un’attenzione particolare a temi come l’istruzione, la sanità e la cultura.

La modernizzazione della monarchia

Prima da Principessa e poi da Regina, Letizia ha dimostrato uno stile distintivo nel suo ruolo, dando priorità alle cause sociali e umanitarie in patria e all’estero. Letizia dà un impulso nella modernizzazione della monarchia: la sua esperienza di comunicazione avvicina la Corona ai cittadini, promuovendo trasparenza e impegno su temi sociali quali educazione, ricerca scientifica, malattie rare e diritti delle donne.

Sebbene sia spesso oggetto di continue critiche e gossip sulla vita privata, la Regina mantiene il suo impegno nei confronti dell’istituzione e il suo ruolo di moglie presente sulla quale Felipe può sempre fare affidamento.

IPA

Un’icona di stile

Letizia è apprezzata al livello globale anche per il suo stile sobrio ed elegante, negli anni è diventata un’ambasciatrice del Made in Spain, indossando spesso outfit di designer e brand spagnoli. Prima di Kate Middleton, Letizia ha iniziato a mixare capi di catene low cost e di maison di couture, portando a corte una moda più pop.

La sua storia è quella di una donna che ha lasciato la sua brillante carriera da giornalista per entrare in un mondo a lei poco familiare. Con grande determinazione, Letizia sta rivoluzionando l’immagine della monarchia spagnola, proiettando la Corona verso una dimensione più accessibile e contemporanea.