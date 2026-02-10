Letizia di Spagna, l’anello che si è tolta quando ha scoperto che è maledetto

Da oltre dieci anni la Regina di Spagna non indossa più il suo anello di fidanzamento, quello ricevuto da Felipe nel 2003: il gioiello è stato maledetto da uno scandalo

Forse non tutti lo sanno ma da tempo Letizia di Spagna non indossa più l’anello di fidanzamento di Re Felipe. Un simbolo di amore ed eternità che però non è stato più sfoggiato. Alcuni sostengono che la colpa sia delle continue strette di mano che la 53enne deve sopportare ma la verità è un’altra.

L’ex giornalista si è privata di uno dei suoi pezzi più preziosi per un motivo che va oltre il semplice utilizzo: il gioiello è stato “macchiato” dal cognato Iñaki Urdangarin, coinvolto in scandali che hanno turbato la reputazione della famiglia reale.

Quell’anello, un tempo simbolo di gioia e promessa, è diventato così un ricordo ambiguo, decisamente maledetto.

Perché Letizia di Spagna non indossa più l’anello di fidanzamento

Letizia di Spagna possiede una collezione di gioielli preziosa non solo per il valore economico, ma anche per il significato sentimentale di molti pezzi. Tra questi spiccava fino a qualche anno fa l’anello di fidanzamento con cui Re Felipe la chiese in sposa.

Quel gioiello ha segnato un passaggio fondamentale nella vita dell’attuale sovrana: il momento esatto in cui ha lasciato il giornalismo per dedicarsi pienamente alla Corona spagnola.

L’anello fu sfoggiato con orgoglio dalla Reina il 6 novembre 2003, giorno del fidanzamento ufficiale con Felipe. Fasciata nel suo candido tailleur Armani, Letizia mostrò più volte ai fotografi quel pegno d’amore, in oro bianco e diamanti con taglio baguette.

La sovrana lo indossò in numerose occasioni fino al 2011, quando il prezioso gioiello sparì letteralmente dalla sua mano. Mai più scelto per abbinare i suoi eleganti look.

Re Felipe scelse l’anello di fidanzamento della sua futura moglie da un catalogo e incaricò l’ex cognato Iñaki Urdangarin di ritirarlo presso la gioielleria Suárez di Barcellona.

L’allora marito dell’Infanta Cristina, sorella di Felipe, lo pagò con la carta di credito della Fondazione Nóos e si rifiutò di addebitare il costo al figlio di Re Juan Carlos I e della Regina Sofía.

Così, l’anello di fidanzamento di Letizia divenne un regalo di Urdangarín e Nóos. Per questo motivo, un anno dopo che l’ex duca di La Palma fu indagato per il caso di corruzione che portava il suo nome, la Regina decise di non indossarlo più. Un anello maledetto e corrotto.

Che cos’è lo scandalo Nóos che ha scosso la monarchia spagnola

Lo scandalo Nóos, che scoppiò nel 2010, è uno dei casi di corruzione più celebri in Spagna, che coinvolse Iñaki Urdangarin. Per la prima volta un membro della famiglia reale si ritrovò sul banco degli imputati.

Urdangarin, insieme al socio Diego Torres, utilizzò l’istituto no-profit Nóos, di cui era presidente, per aggiudicarsi contratti pubblici milionari senza gara d’appalto, soprattutto nelle Isole Baleari e a Valencia, organizzando eventi sportivi e turistici. I costi venivano gonfiati e i fondi dirottati verso società private di loro proprietà o paradisi fiscali, per un totale stimato di circa 6 milioni di euro.

Le accuse per Urdangarin comprendevano frode, appropriazione indebita, traffico di influenze, falsità in atti e riciclaggio. L’infanta Cristina fu accusata di cooperazione in frode fiscale, ma assolta penalmente, pur essendo condannata a pagare una multa come responsabile civile.

Nel 2018, il Tribunale Supremo confermò la condanna a 5 anni e 10 mesi di carcere per Urdangarin, che fu rilasciato in libertà condizionale nel 2022.

Lo scandalo accelerò l’abdicazione di Juan Carlos nel 2014, favorendo l’ascesa di Felipe VI, che prese le distanze dalla sorella e dal cognato, privandoli dei titoli di Duchi di Palma e segnando una ferma cesura tra la monarchia e le vicende giudiziarie dei suoi membri.