Perché Letizia di Spagna non indossa mai l’orologio

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Letizia di Spagna

Letizia di Spagna è nota per la sua passione per i tailleur, i gioielli minimalisti e la cura di ogni dettaglio del guardaroba. Ma ha scelto da oltre quindici anni di rinunciare a un accessorio tradizionale: l’orologio. L’ultima volta che lo ha indossato era il 2007. In un’epoca in cui molti lo sfoggiano come elemento distintivo, spesso sostitutivo dei gioielli, la moglie di Felipe ha preferito lasciarlo nel suo portagioie, proiettando un’immagine sobria e misurata. E, a quanto pare, con una motivazione ben precisa.

L’orologio che Juan Carlos ha regalato a Letizia di Spagna

Nei primi anni come Principessa delle Asturie, Letizia era solita indossare un raffinato orologio in acciaio e oro giallo, regalo del suocero, il Re Juan Carlos, in occasione del suo fidanzamento con Felipe.

Per il sovrano una vera e propria tradizione, visto che aveva fatto regali simili anche a Jaime de Marichalar e a Iñaki Urdangarin, scegliendo per i mariti delle figlie Elena e Cristina modelli della maison svizzera Audemars Piguet.

Letizia di Spagna possiede il modello Lady Royal Oak, un piccolo orologio dal quadrante nero e dalla cassa ottagonale, dal valore superiore a 17.000 euro, custodito nel suo portagioie personale da quasi vent’anni.

Il motivo per cui Letizia di Spagna non indossa mai l’orologio

Per María José Gómez Verdú, esperta di protocollo ed etichetta, l’assenza costante dell’orologio nei vari look di Letizia di Spagna non è casuale: “Nell’etichetta, quando qualcosa si ripete nel tempo, cessa di essere casuale e diventa un messaggio“.

Questo non viola alcuna regola di galateo; si tratta di una decisione stilistica e strategica. Storicamente, l’orologio è simbolo di potere, controllo del tempo e autorità, soprattutto nella sfera maschile. Per le donne, invece, la sua funzione è spesso ornamentale.

Getty Images

Nel caso di Letizia, rinunciarvi “potrebbe essere interpretato come il desiderio di proiettare un’immagine più raffinata, meno legata al lusso ostentato“.

L’assenza dell’orologio elimina inoltre ogni rischio di comunicare fretta o disinteresse durante eventi ufficiali. “La Regina ha creato uno stile basato sulla semplicità strutturale, linee pulite e accessori minimali. Non indossare un orologio si inserisce perfettamente in questa narrazione: meno ornamenti, più messaggio“, sottolinea l’esperta.

A differenza della madre, la Principessa Leonor indossa un orologio in determinati eventi, soprattutto in contesti educativi o istituzionali in cui proietta un’immagine più accademica. In questo caso, “l’orologio può rafforzare simbolicamente l’idea di disciplina”.

Le Regine e Principesse che indossano orologi

Se osserviamo le altre famiglie reali, notiamo che non esiste uno schema univoco in materia di orologi. Ad esempio, Maxima d’Olanda lo indossa spesso: il suo preferito è l’iconico Cartier Tank con cinturino nero. Kate Middleton, invece, preferisce modelli più discreti e classici anche se li evita del tutto in occasione di serate importanti o cene di gala.

Lo stesso vale per Mette-Marit di Norvegia e Vittoria di Svezia: per loro gli orologi sono diventati un accessorio comune in molte apparizioni pubbliche.

Nel galateo contemporaneo, non tutto si basa su regole scritte. Ogni dettaglio comunica qualcosa. La scelta di Letizia di non indossare l’orologio da oltre quindici anni può essere letta come un messaggio chiaro: il suo impegno istituzionale non si misura in ore, ma in costanza e sobrietà. Un segnale sottile di eleganza e autorevolezza, che passa pure attraverso ciò che non porta al polso.