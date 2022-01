Chi è Inaki Urdangarin, il cognato di Letizia di Spagna

Letizia di Spagna infiamma col tubino rosso: lato B regale

Dopo quasi 25 anni di matrimonio è arrivata la notizia che sembrerebbe essere ufficiale: l’infanta di Spagna e il marito Inaki Urdangarin si separano. A confermare il fatto, prima alcune foto che ritraggono lui in compagnia di un’altra donna e successivamente anche un comunicato ufficiale da parte della coppia, che ha dato l’annuncio riguardante la decisione di separarsi. Ma chi è Inaki Urdangarin, cognato di Letizia di Spagna? Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere sul marito di Cristina di Borbone-Spagna.

Chi è Inaki Urdangarin, cognato di Letizia di Spagna

Classe 1968, Inaki Urdangarin è un ex campione spagnolo di pallamano, sport che ha praticato dal 1986 al 2000, anni in cui ha giocato nella squadra del Barcellona, ed ex duca di Palma di Maiorca. Ha partecipato a tre giochi olimpici, vincendo ben due medaglie di bronzo, nel 1996 e nel 2000, e ha portato a casa anche una medaglia di bronzo al campionato europeo del 2000.

Nel 1997 è convolato a nozze con Cristina di Borbone-Spagna a Barcellona, e dalla loro relazione sono nati i loro quattro figli Juan Valentín, Pablo Nicolás, Miguel e Irene. Per Inaki Urdangarin la vita non è stata molto lineare, infatti è stato al centro di uno scandalo che ha costretto la Corona Spagnola a prendere le distanze da lui escludendolo dalle cerimonie pubbliche che avrebbero potuto vederlo coinvolto.

Nel 2011, infatti, è stato accusato dalla procura spagnola di aver sottratto dei soldi e proprio dai fondi di un’associazione senza scopo di lucro di cui lui stesso era al vertice dell’organizzazione. Per la famiglia reale di Spagna è stato senza dubbio uno scandalo che non è potuto passare inosservato, soprattutto perché il 17 febbraio 2017 è stato condannato a sei anni e tre mesi di carcere, vedendo costretti i reali spagnoli ad allontanarlo.

Inaki Urdangarin e Cristina di Borbone confermano la separazione

Il matrimonio tra Inaki Urdangarin e Cristina di Borbone-Spagna non è mai sembrato troppo lineare, anzi. I due si sono conosciuti nel 1996 alle Olimpiadi di Atlanta dove lui capitanava la Nazionale di pallamano; l’uomo, in quel momento, era già impegnato, ma lasciò subito la compagna di allora per vivere la sua storia d’amore con la sorella dell’attuale re di Spagna, Filippo VI. Sposati dal 1997 con quattro figli a seguito, i due consorti pare abbiano vissuto un matrimonio contornato da frequenti infedeltà da parte dell’ex giocatore di pallamano, nonostante poi la moglie l’abbia sempre perdonato.

Ad oggi, sembra che questo matrimonio sia proprio giunto al capolinea. Inaki Urdangarin è stato visto con un’altra donna, mano nella mano, sulla spiaggia di Bidart: si tratta di Ainhoa Armentia, un’avvocatessa di 43 anni. Dopo qualche giorno, il comunicato ufficiale da parte dei due coniugi sulla fine del loro matrimonio. “Di comune accordo, abbiamo deciso di mettere fine al nostro matrimonio. Il nostro impegno nei confronti dei nostri figli rimane intatto. Trattandosi di una decisione privata chiediamo il massimo rispetto da parte di tutti”, queste le parole scritte nel comunicato firmato da Inaki Urdangarin e Cristina di Spagna per annunciare la fine della loro relazione.