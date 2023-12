L’Infanta Elena, sorella del Re di Spagna, compie 60 anni

Nonostante in Spagna si parli solo del libro scandalo che vede protagonista la Regina Letizia, la cognata Elena è pronta per festeggiare un bel traguardo.

Tra pochi giorni l’Infanta Elena, primogenita dell’ex Re Juan Carlos di Spagna e della Regina Emerita Sofia, nata a Madrid il 20 dicembre 1963, compirà 60 anni.

Al momento della nascita di Elena, il generale Francisco Franco governava la Spagna e suo padre, nipote di re Alfonso XIII, era un principe senza trono. Elena, la sorella Cristina e il fratello Felipe sono cresciuti nel Palazzo della Zarzuela, alla periferia di Madrid.

Il suo nome completo è Elena María Isabel Dominica de Silos: Elena è stato scelto da sua madre, la Regina Sofia, per la sua origine greca, il cui significato è “splendente, scintillante”, un nome senza precedenti nella casa reale spagnola; Maria per la nonna paterna che è stata anche sua madrina; Isabel è un nome tradizionale della dinastia e Domenica de Silos per il santo del giorno della sua nascita.

La scaramanzia a corte

Una curiosità scaramantica sui passaporti dei membri della famiglia reale spagnola viene raccontata in alcune biografie: la numerazione dei documenti è in ordine progressivo ma un numero viene sistematicamente saltato. Il passaporto di Elena è il numero 12; quello di suo padre Don Juan Carlos è il 10 e della Regina Sofia l’11; il 13 fu annullato per superstizione, sua sorella Cristina, infatti, ha il numero 14 e il numero 15 è di Re Felipe.

Un’insegnante di inglese alla corte spagnola

Alla morte di Franco, nel 1975, il padre è diventato Re Juan Carlos I. Elena era la figlia maggiore del re, ma non la sua erede: il ruolo era di Felipe per la legge salica che ancora vige in Spagna. Juan Carlos non voleva che i suoi figli crescessero isolati dal mondo e così ha iscritto Elena e Cristina al Colegio di Santa Maria del Camino a Madrid.

Elena, poi, si è formata come insegnante presso l’ESCUNI University College, con specializzazione in inglese. Dopo aver lavorato come insegnante di inglese presso lo stesso istituto nel quale aveva studiato, e aver seguito un corso di specializzazione nel Regno Unito, ha completato i suoi studi presso la Pontificia Università Comillas di Madrid, conseguendo la laurea in Scienze dell’Educazione nel giugno 1993.

La love story nata nella città dell’amore: Parigi

Durante il suo percorso di studi, alla fine degli anni Ottanta mentre seguiva un corso di letteratura francese alla Sorbona, ha trovato il suo principe azzurro e nel novembre 1994 la casa reale spagnola ha annunciato il fidanzamento di Elena con Jaime de Marichalar, figlio dell’ottavo Conte di Ripalda. La sua famiglia aveva servito la corona per generazioni e lui era il primo “commoner” a sposare un’infanta in linea di successione diretta al trono di Spagna.

Prima di sposare Jaime de Marichalar, Elena ha avuto altre storie d’amore. Durante il suo soggiorno a Parigi, l’Infanta è stata vista in numerose occasioni accompagnata dall’Arciduca Martino d’Austria-Este e precedentemente ha vissuto un amore giovanile con l’architetto Alfredo Santos Galera. Anche se il suo primo amore è stato il fantino Luis Astolfi, che alcune fonti sostengono sia di nuovo vicino all’Infanta a distanza di tanti anni.

Il royal wedding

La cerimonia di matrimonio tra Elena e Jaime del 18 marzo 1995 nella cattedrale di Siviglia – il primo matrimonio reale dalla restaurazione della monarchia spagnola – si è svolta alla presenza di 1300 ospiti tra i quali i rappresentanti di 38 case reali.

La sposa ha indossato un abito in organza di seta del couturier spagnolo Petro Valverde, con uno strascico di quattro metri. In questa occasione il Re ha nominato Jaime ed Elena Duca e Duchessa di Lugo.

Dopo una luna di miele in Australia, la coppia ha vissuto per un po’ di tempo a Parigi, dove Jaime lavorava nel settore bancario, ma Elena desiderava tornare in Spagna. Così nel 1998 si sono trasferiti in un appartamento nel raffinato quartiere di Salamanca, a Madrid.

Il 17 luglio 1998 Elena ha dato alla luce il suo primo figlio, Felipe Juan Froilán e a lui ha seguito la sorella Victoria Federica il 9 settembre 2000.

Le due tragedie della sua vita

Poco dopo una tragedia si è abbattuta sulla famiglia di Elena: il marito Jaime è stato colpito da un ictus mentre era su una cyclette in palestra. Le sue condizioni sono apparse subito gravi perché sul momento aveva il lato sinistro del corpo paralizzato. Piano piano ha recuperato la parola e i movimenti ed Elena, su consiglio del padre Juan Carlos, ha deciso di trasferire la famiglia a New York nell’ottobre 2002, per far continuare il percorso riabilitativo al marito presso il Mount Sinai Hospital.

Purtroppo i dispiaceri non erano finiti perché pochi mesi dopo aver annunciato l’arrivo del terzo figlio nel maggio 2003, l’Infanta Elena ha subito un aborto spontaneo. Quest’ultimo evento è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso e la coppia reale ha cominciato a condurre vite separate, nel 2007 si è separata, divorziando poi due anni dopo.

Mamma a tempo pieno

Elena si è sempre dedicata ai figli che le hanno dato tante gioie ma anche molte preoccupazioni.

Il figlio, la pecora nera dei Borbone

Il primogenito fin da piccolo ha dimostrato di avere un temperamento a dir poco esuberante: all’età di sei anni è stato fotografato mentre dava un calcio alla cugina poco più grande al matrimonio dello zio Felipe con Letizia Ortiz.

Appena quattordicenne Froilán si è sparato accidentalmente un colpo di pistola a un piede giocando con un fucile da caccia. Nel 2022, era presente durante una sparatoria in un locale di Marbella dove festeggiava il compleanno e sempre nello stesso anno, è stato coinvolto in una rissa fuori da un locale di Madrid nel quale è rimasto ferito un suo amico. Dopo tutte queste vicende ha deciso di cambiare vita traslocando per un periodo dal nonno ad Abu Dhabi.

La figlia, una “principessa ribelle”

Victoria Federica è un’appassionata di moda e un’influencer con un notevole seguito sui social media. All’età di 23 anni è già apparsa sulla copertina dell’edizione spagnola della rivista Elle. Ha raccolto il testimone del fratello e viene considerata una “principessa ribelle” per il suo modo di vestire e di fare, sempre indipendente e libero, a volte un po’sopra le righe per lo standard reale.

Gli scandali di casa Borbone

Dopo il divorzio di Elena – il primo all’interno della casa reale, che ha addolorato molto la madre Sofia – una serie di scandali ha colpito la famiglia reale spagnola. Il marito dell’Infanta Cristina, Iñaki Urdangarin, è stato accusato di aver sottratto alcuni milioni di euro destinati ad un’organizzazione senza scopo di lucro di cui era al vertice. È stato processato e condannato a sei anni e tre mesi di carcere, mentre Cristina è stata scagionata dal tribunale. Elena è rimasta una convinta sostenitrice della sorella che ora vive a Ginevra.

In seguito Juan Carlos è stato coinvolto in una controversia su una battuta di caccia in Botswana, mentre la Spagna si trovava nel bel mezzo di una grave crisi economica. Da lì è stato scoperchiato il vaso di pandora e sono emerse accuse di irregolarità fiscali che nel giugno 2014 hanno portato all’abdicazione del Re in favore del figlio Felipe e al suo esilio volontario ad Abu Dhabi.

La mediatrice tra il Re e l’ex Re

Nel 2008 Elena ha ricevuto l’incarico come direttrice dei progetti sociali e culturali per la Fondazione MAPFRE che ancora segue e oggi l’Infanta è il trait d’union tra suo fratello, il padre Juan Carlos e la sorella Cristina, che Re Felipe cerca di tenere a distanza per evitare polemiche.

Lo scorso 31 ottobre in occasione dei 18 anni di Leonor, futura Regina di Spagna, la famiglia si è riunita a Madrid per festeggiare privatamente la Principessa delle Asturie ed è stata una delle poche occasioni nella quale si sono ritrovati tutti insieme.

L’amore per la caccia, la corrida e i cavalli

L’Infanta Elena ha molti hobby che condivide, soprattutto, con il padre. Ama la natura come la madre e trascorre gran parte dei fine settimana in campagna, ma a differenza di Sofia, è appassionata di caccia proprio come Juan Carlos.

Altra passione che condivide con il padre è la corrida, Elena segue i toreri affermati e i più giovani come Gonzalo Caballero, grande amico dei suoi due figli. È spesso presente come spettatrice alle corride più popolari come quella di San Isidro a Madrid.

Una passione molto aristocratica che non poteva mancare tra le attività dell’Infanta Elena è l’equitazione. Ha debuttato disputando alcune gare nel 1982 e da allora, con alcuni periodi di ritiro dovuti a gravidanze o ad infortuni e cadute, ha sempre praticato questo sport.

Ed è grazie alla passione per l’ippica che nel 1987, con lo pseudonimo di ‘Anele’, ha vinto il primo premio al concorso fotografico Paco Goyoaga, organizzato dalla rivista El Caballo, il cui tema era il mondo delle corse dei cavalli.

L’Infanta che ama la tradizione: il flamenco

L’Infanta è una grande amante del flamenco in modo particolare della sevillana, la danza tipica della città di Siviglia, che non esita a ballare in pubblico.

L’amore per la corrida e le altre tradizioni spagnole, la rendono popolare tra la “vecchia” aristocrazia, ma l’ostinazione a mantenere il suo ruolo insistendo nell’usare il formale “Dona” Elena ha suscitato ampie critiche nella penisola iberica.

Elena ha rappresentato la Spagna a livello internazionale ma è ora considerata un membro della famiglia del Re, non della famiglia reale in quanto istituzione.

Conduce una vita pubblica di basso profilo da quando suo fratello è salito al trono nove anni fa. Attualmente, l’Infanta Elena si vede solo in pochissimi eventi di solidarietà o in compagnia di alcuni amici. E anche se non svolge più incarichi ufficiali, la sua buona reputazione e il suo essere sempre discreto e misurato la rendono ancora apprezzata da gran parte degli spagnoli.

Poteva essere regina ma la legge ha fatto sì che le cose andassero diversamente, anche se secondo persone vicine a lei, questo per Elena non è mai stato un problema. Sicuramente la vita da infanta è più semplice e libera di quella da regina e se verrà mantenuta la monarchia, dopo Felipe la corona toccherà finalmente ad una donna: Leonor di Spagna.