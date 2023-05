Letizia di Spagna, sua nipote Victoria con body a buchi e sopracciglia colorate

Fonte: IPA Letizia di Spagna, l’abito di ghiaccio effetto push up

Lei è Victoria Federica de Marichalar, la nipote di Letizia di Spagna e Re Felipe. Una nipote ribelle, verrebbe da dire, se non altro per come si è presentata al mondo – nel 2021 – attraverso il primo red carpet che l’ha resa nota a tutti. Il sangue di stirpe Reale non le ha infatti impedito di procedere secondo il percorso che si è prefissata, mostrando uno stile lontanissimo dalle cugine – Leonor e Sofia – attentissime al protocollo che sono chiamate a seguire.

Il look di Victoria Federica de Marichalar col body a buchi

A differenza di Leonor e Sofia, Victoria Federica de Marichalar può fare un po’ quello che vuole. Si mostra infatti come una ragazza normale, sebbene la sua stirpe racconti qualcosa di molto diverso (è la figlia dell’Infanta Elena, sorella di Re Felipe e cognata di Letizia di Spagna e di Jaime de Marichalar), e non ha paura di osare con look eccentrici e che attirino l’attenzione su di lei.

È questo il caso della sua apparizione al Festival Casa Mò, per il quale ha sfoggiato un look molto particolare con un body a buchi sui fianchi e un paio di jeans chiari con tasconi. Victoria non si è proprio fatta mancare niente: si è infatti presentata al photocall con le sopracciglia colorate di rosso, abbinate alla minibag che ha portato a tracolla. Completano il look le lunghe trecce raccolte in una coda alta, dettaglio non da poco per il suo aspetto, che così ha reso ancora più particolare.

La scelta di Victoria Federica de Marichalar

A dispetto di come appare, Victoria Federica de Marichalar non è di certo un’egocentrica. Anzi. Ha sempre cercato di far parlare di sé come persona, per i suoi pregi e per i suoi difetti, senza sfruttare il nome che porta e che di certo non può essere una sua colpa. Per molto tempo ha infatti tenuto riservato il suo profilo Instagram, che ha aperto nel 2019 e che non ha reso pubblico fino al 2021. Non che questa scelta distogliesse l’attenzione che nel tempo è riuscita ad attirare su di sé: è stata infatti fotografata in aeroporto, allo stadio, mentre fumava una sigaretta, ai festival estivi e quando si prendeva del tempo libero per uscire con gli amici.

Una ragazza semplice, con un nome importante, che è sbocciata a poco a poco. C’è chi è pronto a scommettere che dietro la sua evoluzione stilistica ci sia la mano di suo padre, Jaime de Marichalar, noto per il suo gusto personale ma anche per il suo lavoro nel mondo della moda. È infatti molto vicino a Bernard Arnault, è advisor per il gruppo LVHM. È infatti direttore di Fendi Retail Spain e fa parte del consiglio d’amministrazione di Loewe. Nel 2016 diventa socio di Federico Zanolla e Goyo Fernández per la fondazione di BCorner, una sartoria su misura maschile che punta sull’alta qualità e che si occupa proprio del taglio dei suoi abiti. A riprova del suo occhio attento sullo stile di Victoria, c’è il regalo che ha scelto per lei per i suoi 18 anni: un paio di Manolo Blanhik.