Letizia di Spagna preoccupata: tutta colpa della “pecora nera” della Famiglia

Fonte: Getty Images Letizia di Spagna: cappotto fucsia, spacco profondo e tacchi vertigine

Non c’è pace per Letizia di Spagna, neanche quando è impegnata a trascorrere le vacanze di Natale insieme al marito e alle adorate figlie. Un momento quasi “sacro” per la Famiglia Reale spagnola: le festività di dicembre hanno un immenso valore religioso e rappresentano un’occasione rara per dedicarsi ai propri cari, lontani dal clamore dei riflettori. Eppure da Madrid sono giunte notizie per nulla rassicuranti a causa del comportamento di Felipe Juan Froilán, nipote del Re di Spagna e da sempre “pecora nera” della Famiglia.

Letizia di Spagna preoccupata per il nipote di Re Felipe

Felipe Juan Froilán de Todos los Santos, questo il nome completo del nipote di Re Felipe VI, anche se in Famiglia (e sulle pagine di gossip) viene chiamato soltanto Froilán. Figlio dell’Infanta Elena de Borbón e dell’ex marito Jaime de Marichalar, non è la prima volta che si parla di lui ma stavolta la preoccupazione di Letizia di Spagna e dell’intera Famiglia Reale spagnola ha delle cause tangibili.

Senza dubbio è uno dei giovani più controversi tra i Reali spagnoli, lontano anni luce dall’impeccabile decoro delle figlie della Reina, Leonor e Sofia. Come riportato in esclusiva da El Confidencial, il suo nome è finito di nuovo sulla bocca di tutti per via di un episodio che potrebbe mettere a repentaglio il suo futuro. Lo scorso novembre Froilán sarebbe rimasto coinvolto in una pesante rissa all’uscita da una discoteca della Capitale madrilena nella quale uno dei suoi amici è rimasto ferito. Un fatto piuttosto grave, considerato che la Polizia ha aperto un’indagine che lo coinvolgerebbe in prima persona: il nipote di Felipe e Letizia rischierebbe la reclusione da tre mesi a un anno.

Froilán dal canto suo ha rilasciato un comunicato reso pubblico dal programma televisivo Y ahora Sonsoles in cui smentisce il suo coinvolgimento: “Ero sulla porta della discoteca quando è successo qualcosa e ora vogliono coinvolgermi, come se avessi a che fare con una rissa Io, se sono qualcosa, sono una vittima. E nemmeno quello. Sono testimone di quello che è successo”.

Fonte: IPA

Felipe Juan Froilán e gli scandali nella Famiglia Reale spagnola

Leggendo il curriculum di Froilán emerge l’immagine di un giovane di belle speranze, di sangue blu e con un grande futuro davanti a sé. Come riporta Lecturas, il nipote del Re di Spagna ha frequentato le migliori scuole del Paese, incluso un istituto esclusivo di Madrid che costa all’incirca 20.000 euro a corso. E non è mica poco.

Ma il suo passato è costellato di scandali che hanno inevitabilmente coinvolto la Famiglia Reale spagnola, anche la stessa Letizia in prima persona. Proprio durante il bellissimo matrimonio con Felipe, quando era ancora soltanto un bambino, diede un calcio dritto sulle gambe della cugina Victoria López-Quesada, che fu catturato dalle telecamere e dai fotografi ed è rimasto certamente tra gli episodi più disdicevoli per un matrimonio Reale.

E l’elenco potrebbe continuare, stando ai tanti racconti riportati sui tabloid ispanici. Poco più di dieci anni fa, quando era appena quattordicenne, Froilán rischiò di farsi seriamente male quando, durante le vacanze di Pasqua, si mise a “giocare” con un fucile, sparandosi un colpo sul piede. Il suo comportamento nel corso del tempo ha dato adito a tante leggende e storie che non trovano conferma nella realtà, ma una cosa è certa: il giovane Felipe, che ha ormai 24 anni, dovrebbe cominciare a mettere la testa a posto…