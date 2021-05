Letizia di Spagna, 17 anni di matrimonio. L’abito da Cenerentola con cui tutto iniziò

editato in: da

Letizia di Spagna, i look rosa da favola

Letizia e Felipe di Spagna festeggiano 17 anni di matrimonio: si sono sposati il 22 maggio 2004 nella cattedrale madrilena di Nostra Signora de la Almudena. Il matrimonio fu trasmesso in mondo visione come si conviene quando un futuro Re convola a nozze. Ma prima della cerimonia, Letizia fece il suo ingresso tra le teste coronate con un abito da Cenerentola indimenticabile.

La sera prima di convolare a nozze, infatti Felipe e Letizia di Spagna diedero un party pre-nuziale dove furono invitati i nobili di tutto il mondo, solo per fare due tra i nomi più glamour, Rania di Giordania e Carolina di Monaco erano tra gli ospiti.

Ebbene per questo esordio ufficiale a Corte di Letizia Ortiz Rocasolano, giornalista ed ex moglie di Alonso Guerrero Pérez, la futura Regina di Spagna scelse un abito che a tutti gli effetti possiamo definire da Cenerentola, sia per il modello sia per chi lo indossava.

Letizia come Cenerentola è una donna che ha conquistato la Corona sposando il suo principe azzurro. Dunque, per quella serata di gala che l’avrebbe proiettata in un nuovo mondo, Letizia scelse un lungo abito in raso d’argento con scollo a scialle che lasciava scoperte le spalle e un’ampia gonna sormontata da una mantella in pizzo e perline, realizzato da Lorenzo Caprile.

La futura Regina lo abbinò a un paio di scarpe con cinturino, dal tacco alto e una borsa di perline. I capelli raccolti in un elaborato chignon esaltavano la collana di perle.

Certo, Letizia doveva confrontarsi con icone di stile del calibro di Carolina di Monaco che arrivò al party con uno splendido abito di Chanel dal corpetto rosa e maniche bianche extra large, mentre la gonna era un lunghissimo tubino nero.

Rania di Giordania invece optò per un abito in raso, grigio perla, con strascico e copri-spalle in pietre dure, semplicemente divina. Maxima d’Olanda sfoggiò un total look viola, a vita alta, monospalla.