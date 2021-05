Maxima d’Olanda, la Regina che osa con le trasparenze effetto 3 D

editato in: da

Maxima d’Olanda, 50 anni il prossimo 17 maggio, ha scelto un look davvero all’avanguardia per una serata a teatro con la famiglia, suo marito Guglielmo Alessandro, le tre figlie, Caterina Amalia, Alexia e Arian, e la suocera Beatrice.

Di solito in queste riunioni familiari, la Regina Maxima lascia spazio alle sue tre ragazze, ma questa volta non ha esitato a metterle in ombra, nonostante i loro look di gala, indossando un abito davvero audace per una testa coronata che gioca con l’effetto trasparente, in un alternarsi di vedo e non vedo messo in risalto dalle linee geometriche che creano un disegno optical, quasi in rilievo, come se fosse in 3 D.

L’abito futurista di Maxima è della stilista olandese Iris Van Herpen, 36 anni, che ha vestito celeb del calibro di Gigi Hadid, Cara Delevingne e Rita Ora, come ci ricorda Hola! È la prima volta che la Regina indossa questo brand e, considerato il risultato, è senz’altro promosso su tutti i fronti. Evidentemente alla soglia dei 50 anni, Sua Maestà ha voluto osare con un look fuori dal comune.

Van Herpen è infatti nota per le sue creazioni quasi surreali che puntano sulle combinazioni di volumi e fantasie psichedeliche, avvalendosi delle tecniche più all’avanguardia come le stampe in 3 D ma con l’attenzione e la cura dell’alta moda. In questo, soddisfacendo le esigenze della Regina Maxima, sempre molto attenta allo stile, come le sue colleghe Letizia di Spagna e Kate Middleton, la quale però è più vincolata al dress code di Corte.

L’abito indossato dalla Sovrana pare sia stato creato appositamente per lei, forse un regalo anticipato di suo marito, perché non è stato presentato in nessuna collezione e non esistono altre immagini. Si tratta di un vestito lungo fino ai piedi, col scollo a barchetta e maniche corte a taglio laser. L’originalità del capo sta nel gioco ottico, dando in un primo momento la sensazione di essere totalmente trasparente. Invece, sotto il tulle è stata incorporata una fodera color carne che crea l’effetto nudo perché è quasi impercettibile. A catalizzare lo sguardo ci pensano le righe color petrolio che sembrano formare onde psichedeliche.

Come accessori, Maxima ha scelto una clutch champagne in raso e sandali in velluto verde scuro. Mentre come gioielli, la Regina ha optato per una collana in brillanti e smeraldi, motivi ripresi dal bracciale e dagli orecchini pendenti. E tra i capelli spunta una farfalla scintillante.