Maxima d’Olanda, lo strepitoso look rosso

In visita negli Stati Uniti, i reali d'Olanda si sono recati ad Atlanta a rendere omaggio alla tomba di Martin Luther King. Il look della Regina Maxima

Fonte: Getty Images Maxima d'Orange, il look in rosso

La Regina Maxima dei Paesi Bassi ha incantato tutti con il suo completo rosso durante una visita ad Atlanta, Georgia. La sovrana, accompagnata dal marito, Re Willem-Alexander, si trova negli Stati Uniti per un viaggio di lavoro di quattro giorni.

Nella prima giornata della loro visita, la coppia reale è stata accolta nel Campidoglio dello Stato dal governatore Brian Kemp, con cui hanno discusso della cooperazione economica tra i Paesi Bassi e la Georgia. Successivamente, hanno reso omaggio a Martin Luther King, depositando una corona sulla loro tomba presso il Martin Luther King Center.

Un look inconfondibile in rosso

La Regina Maxima e il Re Willem-Alexander dei Paesi Bassi si trovano negli Stati Uniti per una visita di lavoro mirata a rafforzare i legami economici e culturali tra i Paesi Bassi e gli stati di Georgia e New York. Durante il loro viaggio, che include tappe ad Atlanta, Savannah, Albany e New York City, il focus è su temi come la cooperazione economica, la salute globale, la giustizia sociale e lo sviluppo urbano sostenibile.

In occasione dell’importante evento reale, la Regina Maxima (che non è nuova a look quasi impeccabili) ha scelto con cura il suo abbigliamento per apparire elegante e imponente. Protagonista indiscusso del suo look è stato un maestoso abito rosso a mantella creato dalla rinomata maison di moda Natan Couture.

Questo capo, denominato “Edwige”, ha catturato l’attenzione e suscitato l’ammirazione di tutti gli astanti per la sua raffinata ed esemplare eleganza, nonché per la vivace e accattivante tonalità di rosso, perfettamente in armonia con gli altri accessori indossati dalla Regina.

Fonte: Getty Images

Nello specifico, Sua Maestà indossava un abito aderente che le fasciava con grazia le forme fino al ginocchio, arricchito da una sontuosa mantella dalle linee fluide e sinuose. Ai piedi calzava un paio di raffinati tacchi in suede, rigorosamente nella medesima tonalità dell’abito.

Fonte: Getty Images

A completare il suo look elegante e sofisticato, Maxima indossava guanti, una raffinata clutch e un cappello dal design accattivante. Tra i gioielli che impreziosivano il suo splendido outfit, spiccava una spilla a forma di fiore, realizzata alla fine del XIX secolo dal celebre gioielliere Eduard Schürmann & Co di Francoforte, su commissione della Regina Emma.

Questa elegante spilla, impreziosita da diamanti, opale e rubini, conferiva al look un tocco di regale maestosità e sfarzo. L’insieme di questi elementi ha contribuito a rendere l’apparizione della Regina Maxima un momento di rara bellezza ed eleganza, degno della sua alta posizione e della solennità dell’evento.

Un cambio di abito per la serata

Per l’evento serale organizzato al museo, la Regina Maxima ha voluto cambiarsi d’abito, optando per una blusa a maniche lunghe in seta dal taglio sobrio e una gonna di colore champagne, che conferiva all’outfit un tocco di raffinatezza e femminilità.

Fonte: Getty Images

Per completare il suo look, la Regina ha scelto un paio di deliziose scarpe con tacco alto e una clutch coordinata, che aggiungevano glamour e stile alla sua immagine. Dopo aver concluso gli impegni della giornata, la coppia reale olandese ha poi avuto l’opportunità di incontrare e discutere con alcune importanti aziende americane che hanno operazioni commerciali nei Paesi Bassi, nonché con vari partner locali di rilievo.

Questo incontro ha permesso loro di approfondire le relazioni e le collaborazioni tra i due Paesi, in una giornata davvero intensa e ricca di importanti appuntamenti istituzionali e di networking.