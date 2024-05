Maxima d’Olanda rinuncia ai colori sgargianti (e sceglie il made in Italy)

Fonte: IPA Maxima d'Olanda col completo made in Italy

Conosciamo bene la grande passione di Maxima d’Olanda per i colori sgargianti, persino quelli fluo, ma stavolta la Regina ha presenziato a un evento con un completo scuro, decisamente diverso dagli abiti a cui ci ha abituato ultimamente. E possiamo andarne più che orgogliosi, visto che si tratta di una creazione made in Italy di un noto brand, tra i più celebri del Bel Paese. Elegante e raffinata, il look della Regina è perfetto per un’occasione formale ma non troppo che si svolge di giorno.

Maxima d’Olanda col completo scuro da 1.500 euro

La Regina dei Paesi Bassi sa come stupire. Generalmente lo fa con abiti e accessori dai colori sgargianti o fluo (talvolta con qualche scivolone, che le perdoniamo), che indossa sia nelle occasioni informali che in quelle formali che, ovviamente, richiedono un dress code di un certo tipo.

Stavolta ci ha stupito al contrario. In occasione della visita a una delle Orange House del Blijf Groep ad Almere, dove ha parlato con le responsabili del progetto “The New Future” che mira a guidare le donne che hanno subito violenza domestica nel mercato del lavoro, Maxima ha rinunciato a colori come il rosso – il suo preferito – per indossare un completo scuro, di un intenso blu oltremare, composto da blazer e pantaloni e che ha accessoriato con pochi elementi, a riprova della volontà di non essere troppo appariscente ma senza rinunciare a un tocco di eleganza.

Possiamo gioire per la bellezza del look in sé, ma anche per un’altra ragione. Si tratta, infatti, di una creazione made in Italy firmata Max Mara, marchio che da decenni è un fiore all’occhiello della moda italiana e che propone collezioni super chic pensate alle donne che vogliono essere glamour, senza rinunciare alla comodità nella vita di tutti i giorni.

Maxima ha scelto in particolare il blazer doppiopetto realizzato in tessuto seersucker misto lana, caratterizzato da una silhouette femminile aderente che segna il punto vita. Il modello “Albero” è caratterizzato da classici revers a lancia, tasche con ampia patta sul davanti e spacco centrale sul retro ed è impreziosito da bottoni in metallo. I pantaloni, invece, sono il modello “Cervo”, larghi e a vita alta dalla linea maschile, anche questi realizzati nel medesimo tessuto. Un completo tanto semplice quanto raffinato che costa all’incirca 1.500 euro.

Gli immancabili accessori di Maxima

Non c’è look che si rispetti senza i suoi accessori e Maxima d’Olanda lo sa bene. Anche quando si tratta di mise più semplici, aggiungere qualche elemento in più dona un tocco di stile unico all’insieme. Pochi ma buoni, come si suol dire, in questo caso.

Innanzitutto dobbiamo menzionare la clutch, una delle tante che campeggiano nella nutrita collezione di borse della Regina. Spesso Maxima predilige colori a contrasto per “spezzare” la monotonia del look, ma stavolta ne ha scelta una molto minimal ton sur ton col completo. Stessa cosa vale per le scarpe che, nello specifico, sono le Pump di Gianvito Rossi con tacchi a spillo che possiede praticamente in ogni colore possibile.

Meritano una menzione speciale gli orecchini che, a quanto sembra, sono uno dei rari nuovi acquisti di Maxima, che ben conosciamo come grande maestra del riciclo. Delle clip realizzate con pietre preziose multicolor, perfetti per illuminare il viso della Regina truccato, some sempre, con un make up naturale che ne segue e valorizza i lineamenti.