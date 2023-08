Maxima D’Olanda, il look total green

Un total green non proprio 'royal': Maxima d'Olanda ha scelto un outfit verde intenso per una visita in compagnia del marito, il re Guglielmo Alessandro, nella città di Nijkerk. E per la regina, che ci ha sempre abituate a scelte di stile ineccepibili, si tratta di un piccolo passo falso: l'ensemble non convince, a partire dalla nuance decisamente troppo accesa.