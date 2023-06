Regina Maxima: abito rosa in tulle e tiara di diamanti

Fonte: IPA Maxima d’Olanda in Brasile con la gonna multicolor a righe (da copiare)

Una cascata di tulle e volant per un evento che regale è dir poco. Così Maxima d’Olanda ha stupito tutti, indossando un look da vera Regina in occasione di una cena di gala a Bruxelles, nella splendida cornice del Castello di Laeken. Ospite della Regina Mathilde del Belgio, questa è stata la prima di una serie di impegni che vedono le due splendide Royal l’una al fianco dell’altra.

Maxima d’Olanda avvolta in una cascata di tulle

C’è una magia del tutto particolare nel look sfoggiato da Maxima d’Olanda in occasione della cena di gala a Bruxelles, organizzata da un’altra Regina, la deliziosa Mathilde del Belgio, e dal marito, il Re Filippo. Il suo arrivo al Castello di Laeken, residenza ufficiale dei Sovrani belgi, è stato una vera visione: Maxima era raggiante al fianco del consorte, il Re Guglielmo Alessandro, e ha mostrato al mondo un’eleganza senza pari.

Nonostante ami riciclare mise già indossate (come insegnano Kate Middleton e Letizia di Spagna) e abbia una particolare predilezione per i look audaci e con dettagli piuttosto stravaganti – indimenticabili l’animalier e il trench con gli “oblò” -, stavolta l’occasione è stata più formale e ha richiesto un abbigliamento adatto e conforme al protocollo. In due parole: long dress!

La Regina Maxima ha scelto un abito disegnato da Jan Taminiau, olandese doc nonché couturier preferito dalla Sovrana che già per altri eventi aveva scelto le sue incredibili creazioni. Sontuoso e regale, vaporoso quanto basta e prezioso in ogni suo singolo dettaglio: l’abito rosa cipria con corpetto ricamato di perline, spalline sottili appoggiate dolcemente sulle spalle e gonna con balze di tulle indossato da Maxima era un vero sogno. A completarlo ci hanno pensato la fascia color magenta in palette e i sandali metallici con plateau e super tacchi firmati Aquazurra, stesso marchio delle décolleté “di Meghan” indossate da Kate Middleton.

La preziosa Stuart Tiara e i gioielli di diamanti

Con un abito del genere era inevitabile che la splendida Maxima optasse per un raccolto, acconciatura romantica e intramontabile proprio come la sua proverbiale eleganza. Scelta affatto casuale, visto il prezioso cimelio che la Regina ha portato sul capo: si tratta della Stuart Tiara, la più preziosa tra quelle appartenenti alla Famiglia Reale olandese e probabilmente anche tra tutte le tiare in possesso delle varie Case reali europee.

La tiara risalente al 1897, che Maxima aveva già indossato nell’ottobre 2018 in occasione di un banchetto organizzato a Buckingham Palace dalla compianta Elisabetta II, deve il suo nome all’enorme diamante da 40 carati che vi è incastonato ma la Regina d’Olanda ha deciso di rinunciarvi, optando per una pietra leggermente più piccola. A completare il tutto l’imponente collana Stuart, anch’essa ricoperta di diamanti come gli orecchini a goccia appartenuti alla Regina Guglielmina.

Si può ereditare o ricevere un titolo nobiliare, ma classe ed eleganza sono tutt’altra storia. Maxima ne ha da vendere e, qualunque siano il look o l’occasione specifici, dimostra di volta in volta come si possa essere uniche, tra tradizione e originalità, anche superati i 50 anni.