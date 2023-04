Mathilde del Belgio si ispira agli anni ’50: look a confronto

Fonte: IPA Mathilde del Belgio, i look anni '50

Tra un impegno e l’altro, la Regina Mathilde del Belgio ci ha deliziato con due look strepitosi, ispirati alla moda anni ’50. Degli evergreen perfetti per le cinquantenni che vogliono apparire sempre al top, senza rinunciare alla comodità (che non guasta mai). La Regina ha uno stile sobrio ed elegante ma, come ha dimostrato in varie occasioni, riesce a unire tradizione e contemporaneità senza mai essere sopra le righe.

Mathilde del Belgio impeccabile col look dal gusto retro

Impeccabile. Non c’è termine più adatto per descrivere il look che Mathilde del Belgio ha sfoggiato lo scorso 25 aprile, il primo dei due ispirati agli anni ’50 e da cui siamo rimaste letteralmente incantate. L’occasione è stata tra le più importanti delle ultime settimane: la Regina ha consegnato il prestigioso Baillet Latour Biomedical Award a Isabel Beets di KU Leuven, per la sua ricerca in ambito neurologico. Il premio è soltanto uno dei tanti patrocinati dalla nostra amata Mathilda e mira a sostenere giovani promettenti ricercatori belgi nel campo delle scienze biomediche.

Fonte: Getty Images

Per una cerimonia tanto prestigiosa, l’abito non poteva essere da meno. Come Letizia di Spagna e Kate Middleton, anche Mathilda del Belgio è molto attenta agli sprechi e, cercando attentamente nel suo guardaroba Reale, ha ripescato il modello Monki di Natan Couture in tessuto jacquard. Una vera delizia per gli occhi col suo fondo blue navy e il ricamo damascato in oro, senza tralasciare il piccolo bavero sullo scollo dal sapore retro.

Retro come la gonna a campana, rigorosamente midi e indossata senza calze. A completare il tutto ci hanno pensato la borsetta C’Est Dior rosa cipria (una delle sue preferite) e le décolleté nude, insieme agli orecchini La Mia Rosetta di Carolina Herrera: dei semicerchi placcati in oro e impreziositi da cristalli decisamente low cost (prezzo 140 euro).

Mathilde del Belgio deliziosa con l’abito “mimosa” aderente

Appena un giorno dopo, ecco che Mathilda del Belgio ha sfoggiato un secondo abito molto Fifties-vibes di grande ispirazione, soprattutto per le donne che a 50 anni vogliono valorizzarsi, senza rinunciare alla comodità. La Regina è una vera maestra nel concepire look glamour e al contempo super pratici anche grazie all’aiuto del suo couturier di fiducia, sempre pronto a darle consigli di stile evitando scivoloni clamorosi.

Fonte: IPA

L’abito sfoggiato alla cerimonia di consegna del Premio Regina Mathilde, indetto dal Queen Mathilde Fund e volto a sostenere progetti dedicati a bambini e giovani socialmente vulnerabili, è semplicemente delizioso. Si tratta di un nuovo modello firmato Dries Van Noten, aderente sui fianchi e con maniche ad aletta, interamente realizzato in viscosa. La stampa 1950s Mimosas nei toni del rosso e del blu, con qualche accenno di bianco, è perfetta per un look da giorno.

Ma andiamo agli accessori. La Regina del Belgio ha aggiunto un cinturino nero in pelle per sottolineare il punto vita, mentre ai piedi ha preferito indossare stavolta un paio di décolleté molto semplici. Il tocco di classe? Senza dubbio il cappotto lungo in lana blue navy con cintura e spacchi laterali, che porta la firma di Natan Couture.