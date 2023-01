Sofia di Spagna e Mathilde del Belgio: l’addio delle Regine al Papa. Con loro Giorgia Meloni

La Regina madre Sofia di Spagna, la Regina Mathilde del Belgio e suo marito Filippo in Piazza San Pietro per i funerali di Papa Benedetto XVI. Nella fila accanto alla loro, ci sono Giorgia Meloni e Sergio Mattarella.

Le Regine ai funerali di Benedetto XVI

A dare l’ultimo addio al Pontefice emerito, Benedetto XVI spentosi lo scorso 31 dicembre, in una Piazza San Pietro gremita di persone, rappresentanti di Stato, prelati e fedeli provenienti da tutto il mondo, ci sono anche delle Regine, solo due a dir la verità, ma di altissimo lignaggio.

Fonte: Getty Images

Sofia di Spagna senza Letizia e Felipe

La Famiglia Reale spagnola ha partecipato ai funerali nella persona della Regina madre Sofia, profondamente legata a Papa Ratzinger. L’ultima volta che si incontrarono era il 2014 alla cerimonia di canonizzazione di Giovanni Paolo II in Vaticano, nonostante si fosse già ritirata dalla vita pubblica. Tre anni prima il Re Juan Carlos e sua moglie furono accompagnati da Benedetto XVI per la Giornata Mondiale della Gioventù.

La Regina Sofia è arrivata in Vaticano sola, mentre ai funerali della Regina Elisabetta II era stata accompagnata sia dal marito che dal figlio Felipe e da sua nuora Letizia di Spagna. Ma i Sovrani spagnoli avevano legami di parentela con Sua Maestà.

Seguendo il protocollo, Sofia di Spagna si è vestita di nero, indossando un sobrio cappotto scuro al bavero del quale ha appuntato una spilla. La Regina madre però non ha indossato alcun copricapo.

Mathilde del Belgio, il lungo velo nero

Seduti accanto a lei, ci sono Filippo e Mathilde del Belgio. I Sovrani sono stati i primi tra le teste coronate a confermare la loro presenza alle esequie. Mathilde, elegantissima, ha scelto un lungo abito nero con ampia gonna e scollo squadrato, firmato Natan Couture. Si è coperta dal freddo e dall’umidità della nebbia con un cappotto nero e guanti lunghi. La Regina ha coperto il capo con un lungo velo in pizzo nero, mentre orecchini con perle a goccia e una collana di tre fili di perle bianche impreziosiva il suo look a lutto.

Fonte: Getty Images

Mathilde e Filippo non hanno mai incontrato personalmente Benedetto XVI mentre hanno conosciuto Papa Francesco, malgrado ciò hanno deciso di partecipare alle sue esequie.

I Reali assenti

Grande assente invece Re Carlo che non ha inviato nemmeno un membro giovane della Famiglia Reale come Kate Middleton. Così come non hanno partecipato Alberto e Charlene di Monaco che il 4 gennaio però erano presenti ai funerali dell’Arcivescovo che li ha sposati nel 2011.

Giorgia Meloni al funerale tra le Regine

Seduta nella panca accanto a quella delle Regine, Giorgia Meloni. Il governo italiano è stato formalmente invita dal Vaticano. La Premier, che aveva accanto il Presidente della Repubblica, ha indossato uno dei suoi completi neri che caratterizzano il suo stile e un’ampia sciarpa in lana grigia che si avvolta intorno a gola e spalle per proteggersi dal freddo.