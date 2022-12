Addio a Papa Benedetto XVI, se ne va il Papa emerito amato da Elisabetta II

Si è chiuso in maniera molto triste l’ultimo giorno questo 2022 in quanto è di stamattina, 31 dicembre, la notizia che Joseph Ratzinger è morto.

Papa emerito nonché 265esimo pontefice della Chiesa Cattolica, Ratzinger aveva 95 anni. A dare la notizia del decesso è stato il Direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, il quale ha ufficialmente annunciato che Papa Benedetto XVI “È deceduto alle ore 9:34, nel Monastero Mater Ecclesiae in Vaticano”.

Per i fedeli che vogliono dare un ultimo saluto al Papa emerito, sarà possibile farlo dalla mattina di lunedì 2 gennaio 2023: il corpo sarà esposto nella Basilica di San Pietro in Vaticano.

Eletto Papa nell’aprile del 2005, Joseph Ratzinger ha annunciato la propria rinuncia al ministero pietrino nel febbraio 2013. Attentissimo ai rapporti dello Stato Pontificio con il resto del mondo, Papa Ratzinger ha avuto – tra gli altri – un legame speciale con la Regina Elisabetta, guida visibile della Chiesa anglicana.

Papa Benedetto XVI e la Regina Elisabetta: l’incontro del secolo

Papa Benedetto XVI è stato l’ultimo Papa a recarsi nel Regno Unito (a Edimburgo, in Scozia) nel settembre del 2010 per la beatificazione del cardinale John Henry Newman, ora santo.

Il rapporto tra Elisabetta, guida visibile della Chiesa anglicana, e l’allora Papa è da subito stato molto cordiale. Le cronache dell’epoca hanno sottolineato che tra Ratzinger e la sovrana d’Inghilterra c’è stata un’immediata simpatia e soprattutto una notevole empatia intellettuale .

Ratzinger, in particolare, dimostrò la propria personale stima nei confronti della Regina Elisabetta, venuta a mancare a settembre scorso, esattamente due anni dopo il loro incontro nel Regno Unito, quando, in occasione del Giubileo di Diamante, le porse i propri auguri con una lettera decisamente speciale e sentita in cui, a rileggerla, è ben percepibile il sentimento di grande considerazione di Ratzinger nei confronti della sovrana.

Fonte: IPA

Benedetto XVI, la lettera per la regina Elisabetta: “un esempio ispirante di dedizione”

È infatti datato 23 maggio 2012 il messaggio che Benedetto XVI dedicò alla Regina Elisabetta in occasione del Giubileo di Diamante, ossia per i festeggiamenti dei (primi) 60 anni del suo regno.

“A Sua Maestà la Regina Elisabetta II . Le scrivo per formularle, Maestà, le mie più cordiali congratulazioni nella lieta occasione del giubileo di diamante del suo regno. Negli ultimi sessant’anni lei ha offerto ai suoi sudditi e al mondo intero un esempio ispirante di dedizione al dovere e d’impegno a sostenere i principi di libertà, giustizia e democrazia, conformemente a una nobile visione del ruolo di un monarca cristiano” si legge nel lungo messaggio con cui Ratzinger colse l’occasione anche per porre anche i propri ringraziamenti per gli incontri con Elisabetta: “Conservo cordiali ricordi della cortese accoglienza che lei, Maestà, mi ha riservato a Holyroodhouse a Edimburgo, all’inizio della mia visita Apostolica nel Regno Unito nel settembre 2010, e rinnovo i miei ringraziamenti per l’ospitalità che ho ricevuto in tutti e quattro quei giorni”.

“Il suo impegno personale a favore della cooperazione e del mutuo rispetto tra i seguaci delle diverse tradizioni religiose” concluse il Papa ”ha contribuito in non poca misura a migliorare le relazioni ecumeniche e interreligiose nei suoi regni”.