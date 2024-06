Andrea Piscina, chi è lo speaker radiofonico arrestato per pedofilia

Fonte: ANSA Adescava minori on line, arrestato speaker radiofonico

Andrea Piscina, noto conduttore di Radio Rtl 102.5 per il programm a “I Nottambuli”, è stato arrestato in seguito a gravi accuse. Piscina, che oltre alla radio lavorava come social media manager e dedicava il suo tempo libero all’allenamento di giovani calciatori e attività in oratorio, è al centro di un’indagine che ha svelato attività illegali di natura pedopornografica.

L’ordinanza di custodia cautelare è stata firmata dalla giudice Ileana Ramundo su richiesta del pubblico ministero Giovanni Terzia. Le accuse mosse contro di lui includono la produzione di materiale pedopornografico e violenza sessuale.

Le prove incriminanti raccolte dalla polizia

Le prime indagini erano partite un mese fa, quando Piscina fu sottoposto a una perquisizione. Durante questa, consegnò uno smartphone apparentemente pulito, con tutte le chat e videochiamate su Instagram e Omegle (social di chat pubbliche chiuso nel 2023) cancellate. Non sapeva però che il suo dispositivo salvava automaticamente miniature delle immagini, anche dopo la loro cancellazione.

L’analisi tecnica del telefono ha rivelato oltre 1.000 immagini compromettenti. Queste miniature rappresentano le anteprime di videochiamate a sfondo pedopornografico che Piscina avrebbe intrattenuto con minori tra i 9 e i 14 anni. Fingendosi una ragazza adolescente di nome “Alessia”, avrebbe adescato i bambini online, inducendoli a compiere atti sessuali e a mostrarsi nudi.

Piscina era coinvolto anche in attività con i giovani, come l’allenamento in una polisportiva. Una delle vittime è stata adescata proprio in questo contesto. La madre del bambino ha presentato denuncia nell’estate del 2023, avviando le indagini che hanno portato all’arresto.

Gli investigatori hanno ricostruito il modus operandi di Piscina, che utilizzava un linguaggio giovanile e seducente, spesso condito da emoticon e toni scherzosi, per attirare i minori. L’approccio iniziale era sempre lo stesso: fingeva di cercare qualcuno disposto a sbloccare la sua telecamera e a vedere il suo corpo nudo, per poi modulare le richieste in base alla risposta del bambino, adattandosi al loro profilo psicologico.

Le accuse mosse contro Piscina includono la produzione di materiale pedopornografico e violenza sessuale. La prima accusa si basa sulle miniature trovate nel telefono, mentre la seconda si fonda sul fatto che i minori sono stati ingannati a compiere atti sessuali sotto falsa identità.

La giudice Ileana Raimundo, su richiesta del pubblico ministero Giovanni Tarzia, ha disposto l’arresto in carcere di Piscina per prevenire ulteriori reati e considerato l’uso di servizi crittografati come ProtonMail.

Le ultime notizie sul caso di Andrea Piscina rivelano anche nuovi dettagli riguardanti il file denominato “Futuro Insta” trovato nel suo cellulare. Questo file conteneva un elenco di nomi maschili con annotazioni che suggeriscono future attività su Instagram. Gli investigatori ritengono che queste note non si riferiscano a capacità calcistiche, ma piuttosto a piani per adescare ulteriori vittime utilizzando la piattaforma.

Il commento di Rtl 102.5 e le reazioni sui social

Rtl 102.5 ha espresso incredulità e sgomento attraverso una nota ufficiale. La dirigenza ha dichiarato di non essere stata a conoscenza delle indagini in corso e ha deciso di sospendere cautelativamente Andrea Piscina da ogni attività legata all’emittente, in attesa del verdetto della Magistratura, nella quale ripone piena fiducia. Attualmente, Piscina si trova in carcere, in attesa del processo.

La notizia dell’arresto ha suscitato una valanga di commenti sul profilo Instagram di Piscina, con molti utenti esprimendo shock e indignazione.