Sandringham House è di certo uno di quei luoghi che è in grado di incarnare l’idea di famiglia e tradizione. Ispira continuità, genealogica e ideologica, e per la Famiglia Reale britannica è molto più di una “semplice” residenza. È il rifugio privato delle festività, è il luogo dove Elisabetta II amava trascorrere Natale e Capodanno con i propri cari.

Un ambiente privato, dove schermarsi dai tabloid, dagli scandali, dai pettegolezzi e dai doveri di corte. Proprio per questo motivo la rivelazione di una nuova fotografia, tratta dagli Epstein Files e scattata all’interno della tenuta, assume un peso simbolico enorme. L’ennesima prova del legame tra il Principe Andrea e Jeffrey Epstein, che ha portato alla rimozione di tutti i suoi titoli reali.

La foto scandalo

Lo scatto in questione è in bianco e nero ed è emerso tra le migliaia di documenti pubblicati dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. Stando a quanto riportato dal Times, l’ex Principe appare disteso sui grembi di più donne (le loro identità sono state ovviamente oscurate) nel salone di Sandringham. Accanto a lui una presenza ben nota: Ghislaine Maxwell (ex collaboratrice di Epstein e oggi condannata per traffico sessuale di minori).

L’ombra di Epstein su Sandringham

L’opinione pubblica britannica è stata fortemente scossa dall’ipotesi che Sandringham possa essere stata macchiata da incontri legati al giro di Epstein. La residenza, profondamente amata dalla Regina Elisabetta, era il simbolo di una monarchia vissuta lontano dai riflettori, nel segno di una normalità quasi domestica.

La tradizione di trascorrere proprio qui le festività natalizie e il Capodanno ha avuto inizio nel 1998, proseguendo ancora oggi. Tutto ciò aveva anche contribuito a rafforzare l’immagine di unità della Famiglia Reale. E ora? Nulla sarà più lo stesso. La fotografia aggiunge un nuovo, doloroso tassello alla già compromessa reputazione del principe Andrea (secondo figlio della compianta sovrana), da tempo escluso dalla vita pubblica.

La caduta di Andrea

Il legame tra Andrea ed Epstein è innegabile. Un rapporto noto da anni e ben documentato da immagini, testimonianze e procedimenti giudiziari. Il fratello di Carlo non ha dalla sua neanche la vaga attenuante del “non sapevo”. Nel 2008, infatti, Epstein si dichiarò colpevole dell’adescamento di una minorenne. Nonostante ciò, il loro stretto rapporto proseguì. In seguito i due furono anche fotografati fianco a fianco a Mar-a-Lago, nella residenza in Florida di Donald Trump.

Nel 2015, il nome di Andrea comparve nella causa intentata da Virginia Giuffre, che lo accusò di essere stata trafficata a fini sessuali quando aveva 17 anni. Il principe ha sempre negato ogni addebito, ma le conseguenze istituzionali furono pesanti.

Dopo la controversa intervista alla BBC nel 2019, abbandonò ogni incarico ufficiale e nel 2022 la Regina Elisabetta II gli revocò i titoli militari e i patronati reali. Pochi mesi dopo giunse l’accordo extragiudiziale con Giuffre, a fronte di una somma versata e mai rivelata.

La situazione si è ulteriormente aggravata dopo la morte di Virginia Giuffre, avvenuta nell’aprile 2025, e la pubblicazione postuma delle sue memorie. Nel libro, la donna scrive parole durissime, sostenendo che Andrea fosse convinto che avere rapporti con lei fosse “un suo diritto di nascita”.

Per tutto questo la decisione di Carlo di prendere le distanze è stata giudicata un po’ da tutti eccessivamente tardiva.

