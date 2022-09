Regina Elisabetta: i momenti più belli, divertenti e indimenticabili della sua vita

Fonte: IPA Regina Elisabetta, i suoi look più iconici. Il significato della borsetta, dei colori, dei foulard

In una vita lunga e ricca di eventi, come quella che ha vissuto la Regina Elisabetta II, sono tanti gli aneddoti divertenti da raccontare, così come i momenti belli e difficili da ricordare, dalla sua Incoronazione al Giubileo di Platino, dalla morte di Diana Spencer a quella del suo amato Filippo. Nota per la sua serietà e il suo essere sempre impeccabile e ligia al suo compito di regnante, chi conosceva bene Sua Maestà la descrive anche come una persona molto ironica, sempre pronta a sorridere.

Gli eventi più importanti del regno di Elisabetta II

La Regina è salita al trono a soli 25 anni, quando il suo adorato padre, Giorgio VI, morì per un tumore al polmone, il 6 febbraio 1952. Per preparare la sua cerimonia di incoronazione ci volle quasi un anno: il 2 giugno 1953, nell’Abbazia di Westminster, Elisabetta divenne regina, e la sua fu la prima cerimonia di incoronazione trasmessa in diretta televisiva e radiofonica.

Nel corso dei suoi 70 anni di regno sono stati tantissimi gli incontri importanti con capi di stato, e non solo: la Regina ha conosciuto 7 papi, 14 primi ministri inglesi e 15 presidenti degli Stati Uniti.

Dopo aver festeggiato il Giubileo di Diamante, nel 2002, per i 50 anni sul trano, nel 2022 è arrivato il traguardo del Giubileo di Platino: sette decenni alla guida del Regno Unito, il sovrano inglese più longevo, un titolo che resterà cristallizzato nella storia.

I momenti più belli e più dolorosi della sua vita

I giovanissimi Filippo e Elisabetta si sono conosciuti nell’estate del 1939 e, dopo una fitta corrispondenza durata anni, nel 1946 il ragazzo chiese la mano della sua amata. La coppia si è sposata il 20 novembre 1947, e dal loro amore sono nati quattro figli, Carlo, Anna, Andrea e Edoardo, e un largo numero di nipoti e bisnipoti.

Schiva e riservata, Elisabetta II ha avuto pochi slanci d’affetto verso i suoi figli, ma è stata una nonna molto affettuosa, come raccontato da William e Harry, ma anche da Beatrice e Eugenie. Il rapporto con le nuore, invece, è stato spesso difficile.

Certamente, uno dei momenti più bui per la Regina è stato quello della morte di Lady Diana: non tanto emotivamente, ma per la sua immagine, messa a dura prova da quell’onda d’amore del popolo verso la Principessa. Infatti, uno degli aneddoti più intricati del suo lungo regno, riguarda il discorso tenuto dopo la morte di Diana, voluto fortemente dall’allora Primo Ministro Tony Blair, e che riuscì a placare quell’astio che il popolo stava provando verso la famiglia reale, anche a causa del loro silenzio.

Il momento più doloroso è stato certamente la scomparsa del Principe Filippo, avvenuta il 9 aprile 2021, e dalla quale, secondo i bene informati, Sua Maestà non si sarebbe più ripresa.

Le chicche più divertenti sulla Regina Elisabetta

Dai Rolling Stones alle Spice Girls, dai Beatles a Madonna, la Regina Elisabetta ha davvero incontrato tutti i personaggi della musica, del cinema e dello sport, ma due momenti verranno ricordati per sempre per la loro iconicità: il primo è quello con James Bond (Daniel Craig), per le Olimpiadi del 2012, il secondo quello con l’Orso Paddington, amato dai più piccoli, e con il quale Sua Maestà ha girato un divertente spot in occasione del Giubileo di Platino. Proprio l’orsetto oggi l’ha ringraziata sui social, in un commovente messaggio d’addio: “Grazie di tutto Ma’am”.

Nel libro You look awfully like the Queen, lo scrittore Thomas Blaikie ha raccontato diversi aneddoti divertenti sulla Regina. Come quello della signora che, in un noto negozio londinese, qualche decennio fa, si ritrovò per caso accanto Elisabetta II, e, riconoscendola, per l’emozione non riuscì a controllare un bisognino. “Mi succede spesso” raccontò la monarca che non riusciva a trattenere le risate, e fu costretta a sedersi per calmarsi.

Un aneddoto molto noto riguarda un gruppo di turisti americani che, non avendo riconosciuto la Regina, la fermarono chiedendole informazioni su di lei. Non scomponendosi minimamente, e non tradendo la sua vera identità, raccontò loro che la Sovrana abitava proprio lì vicino, e indicando la sua guardia del corpo aggiunse: “Io non la conosco, ma lui sì, e sicuramente avrà qualche aneddoto da raccontarvi”. La tenuta di campagna nei pressi di Balmoral non fece intuire ai turisti che era proprio lei in persona.