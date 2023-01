Kate Middleton, la Famiglia Reale diserta i funerali di Papa Benedetto XVI

Ai funerali del Papa emerito Benedetto XVI non è prevista la presenza di Re Carlo né di Kate Middleton e William o di qualche altro membro senior della Famiglia Reale britannica. Il Regno Unito si limita a inviare in Vaticano il segretario all’Istruzione Gillian Keegan.

Kate Middleton, forfait ai funerali di Benedetto XVI

Dunque, Re Carlo e la Regina consorte disertano i funerali di Benedetto XVI. Ma d’altro canto, la loro presenza non era sperata nemmeno dal Vaticano che però si aspettava almeno un membro giovane della Famiglia Reale, come Kate Middleton e William. E invece niente, almeno dalle indiscrezioni che sono state riportate dal Daily Mail.

La Famiglia Reale britannica dunque non sarà presente alle esequie. La più alta carica che la Gran Bretagna manda ai funerali è Gillian Keegan che accompagna il cardinale Vincent Nichols, capo della Chiesa cattolica in Inghilterra e Galles, alla cerimonia.

Papa Benedetto XVI, quando e dove si tengono i funerali

I funerali di Papa Benedetto XVI, spentosi a 95 anni lo scorso 31 dicembre dopo l’aggravarsi delle sue condizioni di salute, si tengono giovedì 5 gennaio in piazza San Pietro alle 9.30. A celebrarlo è Papa Francesco. Subito dopo la cerimonia, il feretro del Pontefice emerito viene condotto in chiesa e poi alle Grotte vaticane per la sepoltura. All’interno della bara vengono collocate le monete, le medaglie coniate durante il suo Pontificato e i pallii, cioè i paramenti liturgici avuti durante la sua carriera ecclesiastica. A riferirlo è Matteo Bruni, direttore della sala stampa vaticana che ha anche precisato: “Nella bara sarà inserito anche il rogito, un testo scritto che descrive il Pontificato che viene messo in un cilindro di metallo”. Le esequie sono trasmesse in diretta tv in tutto il mondo e si prevede che milioni di persone le seguano.

Re Carlo, perché non partecipa ai funerali di Papa Benedetto XVI

La totale assenza della Famiglia Reale britannica, che non partecipa ai funerali di Papa Benedetto XVI nemmeno con William e Kate, non è passata inosservata in Vaticano. Una fonte interna dello Stato pontificio ha dichiarato al Daily Mail: “Sebbene nessuno si aspettasse realmente la presenza di Re Carlo, si sperava che forse un membro più giovane della Famiglia Reale avrebbe partecipato alla messa funebre, soprattutto dato il toccante tributo del Sovrano alla notizia della morte di Papa Benedetto XVI”.

Carlo infatti ha ricordato la visita nel 2010 a Londra del Pontefice emerito, quando incontrò la Regina Elisabetta, scomparsa lo scorso settembre. “La sua visita nel Regno Unito nel 2010 è stata importante per rafforzare le relazioni tra la Santa Sede e il Regno Unito”: ha affermato Sua Maestà.

In ogni caso, il Re non intende andare al funerale in San Pietro né ha intenzione di mandare Kate Middleton e William. L’insider ha infatti spiegato: “A meno che non ci sia un cambio di programma dell’ultimo minuto, per quanto ne sappiamo, l’unico rappresentante del Regno Unito sarà il segretario all’istruzione Gillian Keegan che non è nemmeno cattolica”.

I reali motivi di questa assenza non sono stati chiariti. Si può ipotizzare che Re Carlo, essendo a capo della Chiesa anglicana, non abbia ritenuto necessaria la sua presenza alle esequie del Papa emerito, né quella della Principessa del Galles.

Se Carlo e tutta la Famiglia Reale danno forfait, ai funerali di Benedetto XVI sono presenti senz’altro la Regina Madre Sofia di Spagna e il Re Filippo del Belgio con sua moglie Mathilde.