Funerali di Benedetto XVI il 5 gennaio 2023: quando e dove vederli

Il 5 gennaio 2023 è la data da segnare sul calendario per rivolgere l’ultimo, commosso saluto a Papa Benedetto XVI. La scomparsa del pontefice, risalente all’ultimo giorno del 2022, ha portato con sé una scia di dolore e gesti commemorativi per omaggiarne il ricordo. Il feretro è esposto nella basilica di San Pietro per l’omaggio dei fedeli, mentre giovedì 5 sarà il giorno dei funerali, presieduti da Papa Francesco: da che ora e dove vederli in tv e in streaming.

Papa Benedetto XVI, i funerali giovedì 5 gennaio: da che ora e dove vederli

La morte di Papa Benedetto XVI chiude un annus horribilis, che ci ricorderemo per le illustre morti che hanno drammaticamente segnato il 2022: Piero Angela, Monica Vitti, la Regina Elisabella II, Angela Lansbury, sino alle recenti scomparse di Sinisa Mihajlovic, Pelè e, appunto, l’amato pontefice. Lo scorso 31 dicembre ci ha lasciati una delle figure religiosi più importanti, il cui pontificato ha tracciato un solco profondissimo nella storia della Chiesa.

In queste ore numerosi fedeli sono accorsi numerosi per rivolgere un saluto a Benedetto XVI, il cui feretro è stato esposto nella basilica di San Pietro. Una processione lunga, commossa, che ha radunato persone da tutta Italia e da ogni parte del mondo per commemorare il suo ricordo, in attesa dei funerali che si svolgeranno nella giornata di giovedì 5 gennaio 2023. L’appuntamento è fissato per le ore 9.30 in piazza San Pietro e, a presiedere alla cerimonia funebre, ci sarà Papa Francesco.

L’evento accoglierà decine di migliaia di persone ma, per chi non potrà essere presente, è possibile assistervi anche in televisione o in streaming. Sul piccolo schermo saranno Rai1 e TV2000 a trasmettere in diretta i funerali a partire dalle ore 9. Mentre per chi è impossibilitato a vederli in tv, sono a disposizione due canali ufficiali, che anch’essi trasmetteranno in diretta l’evento: il canale YouTube Vatican Media Live e la pagina Facebook di Vatican News.

L’addio a Benedetto XVI nelle parole di Papa Francesco

Papa Benedetto XVI è stato uno dei volti più amati nella storia pontificia, apprezzatissimo anche dalla Regina Elisabetta II alla quale aveva riservato uno speciale messaggio di stima. La notizia della morte del Pontefice è arrivata nella mattinata di sabato 31 dicembre attraverso le parole di Matteo Bruni, direttore della Sala Stampa della Santa Sede: “Con dolore informo che il Papa emerito, Benedetto XVI, è deceduto oggi alle ore 9.34, nel Monastero Mater Ecclesiae in Vaticano”.

Nelle ultime ore numerosissime sono state le testimonianze, di affetto e di stima, all’indirizzo del Pontefice. Anche Papa Francesco, che presiederà ai suoi funerali, ha voluto ricordarlo con le seguenti parole nel Te Deum: “Con commozione ricordiamo la sua persona così nobile, così gentile. E sentiamo nel cuore tanta gratitudine: gratitudine a Dio per averlo donato alla Chiesa e al mondo; gratitudine a lui, per tutto il bene che ha compiuto, e soprattutto per la sua testimonianza di fede e di preghiera, specialmente in questi ultimi anni di vita ritirata. Solo Dio conosce il valore e la forza della sua intercessione, dei suoi sacrifici offerti per il bene della Chiesa”.