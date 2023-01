Charlene di Monaco in lutto: è gelo con Carolina ai funerali

Fonte: IPA Carolina e Charlene di Monaco, look quasi identici: mantiglia in pizzo e cappotto nero

Charlene e Alberto di Monaco hanno partecipato ai funerali dell’ex Arcivescovo del Principato, Bernard Barsi, che nel 2011 celebrò il loro matrimonio. Alle esequie era presente anche Carolina di Monaco, ma le due cognate non si sono scambiate nemmeno uno sguardo.

Charlene e Alberto di Monaco, lutto per l’arcivescovo

Charlene di Monaco e suo marito Alberto erano dunque presenti alla cerimonia funebre che si è tenuta nella cattedrale di Montecarlo per l’Arcivescovo che li aveva uniti in matrimonio 11 anni fa. La coppia è apparsa sinceramente contrita. In effetti, aveva un legame speciale con Bernard Barsi che oltre ad averli sposati, ha battezzato i loro figli, Jacques e Gabriella, nel maggio 2015. L’ex Arcivescovo di Monaco, che aveva 80 anni, è stato colpito da un infarto alla fine di dicembre che gli è stato fatale.

Charlene di Monaco in nero e mantiglia di pizzo

Charlene è arrivata ai funerali indossando un completo nero, anche se ha preferito i pantaloni anziché un abito o una gonna, rompendo così il dress code più stretto. In ogni caso, ha abbinato i pantaloni a gamba larga, molto eleganti, con un dolcevita nero e un cappotto lungo fino alle ginocchia, firmato Akris, il suo marchio preferito. Ha scelto accessori molto sobri: décolleté con tacco alto e sottile di Dior, borsa con manico singolo.

Fonte: IPA

Come vuole il protocollo, la Principessa portava sul capo una mantiglia di pizzo nero, un velo a lutto con cui l’abbiamo già vista in occasione di altri funerali solenni, come quello del Re degli Zulu, suo carissimo amico.

Solo in una circostanza Charlene può indossare una mantiglia di pizzo bianco, quando è in visita presso il Papa. Anche se l’ultima volta non l’ha fatto. Infatti, in quanto Principessa cattolica ha il privilegio del bianco di fronte al Pontefice di Roma. A dir la verità, la moglie di Alberto è nata protestante, ma nel 2011 si è convertita “per sua volontà” al cattolicesimo. La fede è diventata per lei fonte di consolazione, soprattutto dopo la grave malattia che l’ha colpita nel 2021 e a causa della quale ha rischiato di morire. Proprio la fede l’ha aiutata a riprendersi da uno stato di prostrazione sia fisica che psichica, come lei stessa ha sostenuto in una recente intervista.

Durante i funerali, suo marito Alberto è restato sempre al suo fianco. Come sottolineato, la coppia era personalmente legata al prelato scomparso ed è apparsa molto commossa durante la cerimonia.

Carolina di Monaco a lutto

Alle esequie nella cattedrale di Monaco era presente anche Carolina, accompagnata da Mélanie-Antoinette de Massy, cugina dei Grimaldi. Anche la sorella di Alberto era vestita a lutto, preferendo alla cognata un più tradizionale abito abbinato a collant nere e décolleté classiche. Sopra portava un cappotto a doppio petto, tra gli accessori del suo look una borsa Chanel con manico a catena. Anche Carolina ha coperto il capo con una mantiglia in pezzo nero.

Carolina e Charlene non si sono scambiate nemmeno uno sguardo. Semplicemente si sono ignorate, mostrando la parete di ghiaccio che le divide. Come noto, tra le due donne non corre buon sangue. I ben informati sostengono che la moglie di Alberto non sopporta le ingerenze di potere della cognata ed è molto gelosa nei suoi confronti. D’altro canto, Carolina non intende cedere il ruolo che ha da sempre ricoperto nel suo Principato. Ad esempio è lei che organizza ogni anno il Ballo della Rosa, uno degli appuntamenti più glamour di Monaco.