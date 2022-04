Charlene di Monaco, è gelo con Alberto e lui bacia un’altra: la verità nelle foto

Charlene di Monaco, Alberto si consola con la cugina

Charlene di Monaco è tornata a mostrarsi nelle foto ufficiali di Pasqua, ma le immagini rivelano il gelo tra lei e suo marito Alberto di Monaco. Intanto, il Principe ha presenziato alla finale dei Rolex Monte Carlo Masters, mostrandosi molto più affettuoso con Mélanie-Antoinette de Massy.

Charlene di Monaco, le foto di Pasqua

Dopo mesi di silenzio, Charlene di Monaco è ricomparsa, ma solo in foto. Il Palazzo ha infatti condiviso sul suo profilo Instagram tre scatti ufficiali per Pasqua che ritraggono la Principessa con Alberto e i gemelli, Jacques e Gabriella. Le immagini sono state realizzate nel giardino della Rocca, sullo sfondo la piscina privata, fatta costruire dal Principe Ranieri. Si tratta del primo ritratto di famiglia dallo scorso agosto e delle prime foto di Charlene da novembre, ossia da quando è tornata dal Sudafrica dove nel 2021 è rimasta bloccata per mesi a causa di una grave infezione a occhi, naso e gola.

La Principessa appare più in forma rispetto agli ultimi ritratti dell’anno scorso. Ha preso qualche chilo grazie alla dieta personalizzata e alle terapie che i medici della clinica svizzera le hanno prescritto per superare lo stato di profonda debilitazione psico-fisica in cui la malattia l’aveva lasciata.

Charlene di Monaco, gelo e distanza da Alberto

Charlene di Monaco indossa un abito primaverile in seta beige con fiori stilizzati, firmato Celine, e sfoggia un nuovo taglio cortissimo e biondo platino. Seduta su un telo nel prato, ha accanto la figlia Gabriella, poco più in là Jacques, mentre Alberto è in ginocchio, tiene una mano sulla spalla del figlio e l’altra è forse appoggiata sul suo ginocchio ma non è chiaro, perché nascosta da Charlene. In uno degli scatti la famiglia guarda sorridente verso l’obiettivo, nell’altro Alberto e la figlia si scambiano uno sguardo, mentre la Principessa ha il capo chino verso Gabriella.

C’è poi una terza foto, realizzata nella cappella privata del Palazzo, che ritrae i Principi di spalle mentre assistono alla messa di Pasqua celebrata da Père Penzo. Ma quello che è subito evidente è che marito e moglie siedono lontani, separati dai figli.

Alberto e Charlene invece in queste foto non si guardano e non si sfiorano mai. Anzi, sono distanti nelle pose che risultano molto formali e distaccate. Dai due ritratti si percepisce un certo gelo e un distacco profondo nella coppia. Come accadde per gli scatti realizzati la scorsa estate in Sudafrica, anche queste foto restituiscono un senso di freddezza e di forzatura, soprattutto se paragonate a quelle fatte al Principe in compagnia di Mélanie-Antoinette de Massy, durante il torneo di tennis.

Sebbene si trattasse anche in quel caso di una partecipazione istituzionale da parte di Alberto all’evento sportivo, il Principe sembra avere molta più confidenza con sua cugina di secondo grado. Mentre assistono al match, si guardano, chiacchierano, si scambiano sorrisi, perfino un bacio e poi se ne vanno a braccetto. Un atteggiamento dunque molto più caloroso e disinvolto del Principe di quanto non abbia con le immagini assieme a Charlene.

Chi è Mélanie-Antoinette de Massy

Certamente, Alberto ha confidenza con Mélanie-Antoinette essendo sua parente, ma il loro legame è ben più lontano rispetto a quello che normalmente un marito ha con una moglie.

Mélanie-Antoinette de Massy è figlia della Baronessa Elisabeth-Ann de Massy, cugina di Alberto, scomparsa nel 2020 all’età di 73 anni. Classe 1985, Mélanie-Antoinette ha preso il posto della madre come presidente del Monte-Carlo Country Club, oltre ad avere ereditato da lei l’impegno nella protezione degli animali. È dunque toccato a lei presenziare con Alberto, appena guarito per la seconda volta dal Covid, alla finale del Rolex Monte-Carlo Masters.