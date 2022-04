Charlene di Monaco, Alberto positivo al Covid in gravi difficoltà senza di lei

Charlene di Monaco lascia ancora soli i gemelli con Alberto

Alberto di Monaco è risultato positivo al Covid per la seconda volta. Ad annunciarlo è stato il Palazzo con un comunicato ufficiale. Ma ora il Principe deve affrontare la malattia senza poter contare su sua moglie Charlene, ancora convalescente.

Alberto di Monaco, positivo per la seconda volta

Nella nota ufficiale del Palazzo si legge: “Il Palazzo annuncia che Sua Altezza il Principe Alberto II di Monaco è risultato positivo al test per il Covid-19”. Fortunatamente le sue condizioni di salute non destano preoccupazioni, come dichiarato nel documento: “È asintomatico e il suo stato di salute non è motivo di preoccupazione. Continua a lavorare a distanza e rimane in contatto permanente con i membri del suo gabinetto, del governo e con i suoi più stretti collaboratori. Il periodo di isolamento sarà adeguato alle misure sanitarie in vigore”. Ma questa volta le difficoltà saranno maggiori perché non avrà al suo fianco Charlene di Monaco.

Alberto di Monaco è stato il primo tra i Reali a contrarre il Covid nel marzo 2020. Poco dopo si diffuse la notizia che anche il Principe Carlo era stato contagiato. Entrambi avevano partecipato a uno stesso evento, ma pare senza di fatto entrare in contatto. La storia sembra ripetersi. A febbraio il Principe del Galles è stato trovato positivo per la seconda volta e purtroppo ha contagiato anche la Regina Elisabetta che adesso soffre di long Covid. E ora è toccato per la seconda volta anche ad Alberto riammalarsi.

Il Principe di Monaco sarebbe dovuto partire per New York per partecipare allo Stony Brook Gala dove avrebbe ricevuto un riconoscimento per il suo impegno nella salvaguardia degli oceani. Al suo posto è stato costretto a mandare suo cugino da parte di madre, JB Kelly, dato che nessun altro sostituto era disponibile.

Charlene di Monaco è sparita

Probabilmente, in condizioni normali, sarebbe andata sua moglie Charlene di Monaco che però è ancora convalescente dalla grave infezione a naso, gola e orecchie che l’ha colpita ormai un anno fa. La Principessa è da mesi che non si mostra più in pubblico e da quando è stata dimessa dalla clinica svizzera, lo scorso marzo, non si sa nemmeno esattamente dove si trovi, forse è in Corsica, e in quali rapporti sia con suo marito.

Alberto dunque è davvero in difficoltà ora che è di nuovo positivo, deve mandare avanti le attività istituzionali e badare ai figli di 7 anni, senza la moglie.

Alberto di Monaco, quando tornerà alla normalità

Il Principe spera di riprendere il suo programma regolare già settimana prossima, ha dichiarato a People un amico di Alberto. E ha aggiunto: “Sta bene, ma non poteva volare”, riferendosi al suo impegno a New York.

Tra l’altro lo scorso dicembre, Alberto, 64 anni, aveva raccontato di aver sofferto di long Covid, dopo il primo contagio, nonostante l’infezione fosse stata lieve. Il marito di Charlene ha confessato di soffrire di episodi di improvvisa stanchezza e di affaticamento, anche molto tempo dopo essersi negativizzato.