Long-Covid, come si manifesta e perché preoccupa

Gli effetti a distanza dell’infezione da virus sars-CoV-2 sono sicuramente uno dei problemi emergenti per la sanità. Non si sa ancora come mai in alcune persone l’impatto del virus sull’organismo non si esaurisca con la negativizzazione dell’infezione, non si conoscono completamente i meccanismi che generano il quadro.

Di certo c’è che sono molte le persone che, a tutte le età, sperimentano sintomi fisici e psicologici legati agli esiti dell’infezione acuta. Addirittura per la Regina Elisabetta II si parla di long-Covid, lei stessa ha dichiarato di sentirsi "molto stanca e affaticata", così come accade per tante persone, più o meno il 15% dei guariti almeno in base ai dati di un’analisi condotta in diverse regioni italiane dalla Federazione degli internisti ospedalieri (Fadoi).