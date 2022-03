“Charlene di Monaco pesa meno di 50 kg e si nutre ancora con una cannuccia”

Charlene di Monaco lascia ancora soli i gemelli con Alberto

Emergono nuovi dettagli sulle condizioni di salute di Charlene di Monaco. La Principessa sarebbe ancora molto provata per la grave infezione che l’ha colpita lo scorso anno. Peserebbe meno di 50 chili e ancora non riuscirebbe a mangiare cibi solidi.

A inizio marzo Charlene di Monaco è rientrata a Montecarlo dopo un lungo ricovero in una clinica svizzera esclusiva durato mesi per riprendersi da un forte stato di debilitazione fisica e psichica. L’infezione che l’ha colpita a orecchie, gola e naso e che l’ha costretta per mesi in Sudafrica dove ha subito almeno tre interventi in anestesia totale ha lasciato forti strascichi sulla Principessa.

Charlene di Monaco pesa meno di 50 chili

Bisognosa di tranquillità e riposo, oltre che di cure specifiche per prendere peso, evitare l’uso di sonniferi e ritrovare equilibrio e forza, si è deciso per un ricovero fuori dal Principato. Anche se le malelingue hanno subito visto con sospetto questo allontanamento, ipotizzando l’ennesima crisi con Alberto che a più riprese è dovuto intervenire per negare le voci che davano per spacciato il suo matrimonio.

Nonostante le cure, Charlene però non si sarebbe ancora ripresa del tutto. Dal suo rientro a Monaco nessuno la più rivista. Quasi certamente si trova a Roc Angel, la tenuta in collina della famiglia Grimaldi, appena sopra Montecarlo. Qui starebbe seguendo le terapie consigliate dai medici in Svizzera che prevedono una dieta personalizzata, dove le pietanze sono cucinate da uno chef stellato, e sessioni di yoga e nuoto. Questo secondo quanto riporta Closer.

Ma LC News cita una fonte vicina alla Principessa secondo la quale Charlene è ancora molto magra, “peserebbe meno di 50 chili” e ancora avrebbe a nutrirsi, tanto che non riesce a mangiare cibi solidi “e si nutre con una cannuccia. Gli interventi in Sudafrica l’hanno molto indebolita“.

Charlene di Monaco sfigurata? Le nuove foto

Nel frattempo la moglie di Alberto sarebbe stata paparazzata a Nizza. Le nuove foto di Charlene sarebbero state pubblicate dal programma Royal Talk in onda sul canale tedesco RTL. La Principessa ha un nuovo look biondo platino, ma i suoi capelli sono sempre cortissimi. Negli scatti indossa un ampio cappotto per nascondere la magrezza, ma nessuna cicatrice in volto è stata notata. Dunque, pare che l’indiscrezione, avanzata dalla giornalista spagnola Maddalena Mastrostefano, secondo la quale Charlene sia sfigurata da un intervento di chirurgia estetica riuscito male non trova conferma.