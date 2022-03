“Charlene di Monaco molto dimagrita e debilitata”: la dieta imposta dai medici

Charlene di Monaco lascia ancora soli i gemelli con Alberto

“Charlene di Monaco è molto dimagrita e si trova in uno stato di generale e profonda stanchezza”, queste erano le condizioni di salute della Principessa prima del ricovero in una clinica specializzata. Adesso la moglie di Alberto sta seguendo una terapia specifica che prevede una dieta personalizzata e attività fisica per riprendersi da questa spossatezza.

Charlene di Monaco dimagrita e spossata per l’infezione

Charlene di Monaco era tornata a Montecarlo lo scorso novembre dopo mesi di assenza, perché bloccata in Sudafrica da una grave infezione a orecchie, gola e naso che le ha causato molta sofferenza, impedendole tra le altre cose di potersi nutrire normalmente. Tempo fa, una fonte vicina alla Principessa aveva rivelato che era costretta ad alimentarsi solo con cibi liquidi e che questo le aveva causato un repentino dimagrimento. Charlene avrebbe addirittura rischiato il peggio. È noto che si rese necessario un ricovero d’urgenza, sebbene breve, dopo un collasso.

Quando la Principessa tornò finalmente a casa era talmente debilitata che lei e Alberto decisero per un ricovero in una clinica specializzata a Zurigo che è costata 18mila euro al giorno. Dopo una degenza di mesi, l’ex nuotatrice è rientrata a Monaco il 12 marzo. Da allora non si è più vista e per questo motivo si sono sollevati molti dubbi su di lei, dalla crisi con Alberto al punto da minacciarlo col divorzio alla notizia che sia sfigurata a causa di un intervento estetico riuscito male che le avrebbe lasciato cicatrici in volto e labbra inspessite.

Le voci più accreditate sostengono che Charlene si trovi a Roc Angel, appena sopra Montecarlo, la magnifica magione di campagna dei Grimaldi, dove sta proseguendo la sua terapia per guarire definitivamente dall’infezione e ristabilirsi fisicamente e mentalmente.

Charlene di Monaco, la dieta e le sessioni di yoga

Secondo quanto riporta i magazine Closer e Bild, la Principessa sta seguendo una dieta specializzata per riprendere peso dopo il repentino dimagrimento. “La dieta è stata elaborata da un noto chef”. Accanto a un regime alimentare volto a recuperare tono e chili, Charlene sta lavorando alla sua condizione fisica e mentale con sessioni di yoga e di nuoto in piscina”. Per questo, ha bisogno di calma e tranquillità e ciò significa stare lontana da Palazzo e dalla vita pubblica. Per questo motivo non si mostra più.

Charlene di Monaco non si mostra ancora

Si spera che la Principessa possa tornare quanto prima a svolgere i suoi incarichi istituzionali accanto ad Alberto. Si prevede che per la fine di maggio potrebbe presenziare al GP di F1 che si svolge a Montecarlo e a cui tiene particolarmente. D’altro canto, suo marito è volato da solo a Londra per partecipare alla cerimonia in ricordo del Principe Filippo a quasi un anno dalla scomparsa. Charlene in questo caso è assente giustificata, proprio perché non ancora del tutto ristabilita.