Charlene di Monaco pronta al divorzio e minaccia Alberto

Charlene di Monaco lascia ancora soli i gemelli con Alberto

Charlene di Monaco ha minacciato di divorzio Alberto ed è pronta a tornare in Svizzera. I mesi che ha trascorso lontano dal Principe per curarsi da una grave infezione a naso, gola e orecchie l’hanno resa più consapevole del suo potere sia sul marito sia sugli affari del Palazzo. In altri termini non ha più intenzione di sottostare a compromessi e ora vuole dettare lei le regole.

Charlene di Monaco pronta per il divorzio

Charlene di Monaco avrebbe messo in fibrillazione Alberto, paventando per la prima volta la possibilità di divorzio, come riporta People. La Principessa non aveva mai osato tanto, infatti lasciare suo marito significherebbe perdere praticamente ogni diritto sui figli, Jacques e Gabriella. I gemelli appartengono per nascita al Principato e dunque la loro educazione è orientata al ruolo che avranno a Palazzo. Se Charlene decidesse di lasciare formalmente Alberto, non avrebbe più voce in capitolo sui bambini.

D’altro canto, la Principessa si è resa conto che gli equilibri sono cambianti e che Alberto è pronto a cedere a diverse sue richieste, anche se indiscrezioni affermano che sia odioso con lei, purché il loro matrimonio non naufraghi. Una Principessa al suo fianco è necessaria per dare stabilità al Paese, per consolidare il suo ruolo di Principe e per dare continuità alla dinastia Grimaldi.

In più Alberto è fortemente riconoscente a Charlene per i figli che gli ha dato e per essersi sottoposta a trattamenti non facili per garantirgli una discendenza, dunque non vuole perderla.

Charlene di Monaco, le concessioni di Alberto

La prima concessione che ha fatto alla moglie al suo rientro nel Principato, dopo la lunga degenza in una clinica esclusiva vicino a Zurigo, è stata quella di trasferirsi a Roc Angel, la residenza di campagna, sulle colline che circondano Montecarlo.

La seconda concessione è stata quella di vivere ancora per qualche tempo ritirata, lontana dai riflettori, posticipando la ripresa dei suoi doveri monastici. In effetti, da quando è tornata a inizio marzo, Charlene non si è mai mostrata in pubblico, nemmeno ha condiviso una nuova foto sul suo profilo Instagram ufficiale o su quello del Palazzo.

Risultato? Alberto è di nuovo comparso da solo a un importante evento allo Yacht Club di Monaco dove però si è potuto consolare col Principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie. Il Palazzo intanto minimizza la sua assenza, dicendo che la Principessa si trova in uno stato di stanchezza generale, ma “le prossime settimane dovrebbero consentirle di riprendersi completamente per poter riprendere gradualmente le sue funzioni ufficiali”.

Charlene di Monaco minaccia di tornare in Svizzera

Se il Palazzo tranquillizza, secondo il magazine Voici la situazione sarebbe più critica. Pare che Charlene non sia per niente felice di essere tornata nel Principato e stia meditando di trasferirsi in Svizzera. “Da quando è rientrata dalla Svizzera, Charlene ha pensato di tornarci per vivere ed essere libera“. Non è chiaro se l’eventuale trasferimento all’estero comporterà il divorzio da Alberto o si tratti solo di un esilio volontario dal quale potrebbe tornare esclusivamente per certi eventi fondamentali.