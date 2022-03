Charlene di Monaco in crisi, “Alberto odioso con lei”

Charlene di Monaco lascia ancora soli i gemelli con Alberto

Malgrado Charlene di Monaco sia tornata a Montecarlo e malgrado fonti ufficiali hanno confermato che si trovi a Palazzo, non si placano le indiscrezioni su una presunta crisi con Alberto, tale da far pensare a un divorzio imminente.

Charlene di Monaco in crisi con Alberto

Charlene e Alberto di Monaco sarebbero ai ferri corti e questo spiegherebbe il fatto che la Principessa si sia rifiutata di apparire in pubblico al suo ritorno a Palazzo dopo diversi mesi di assenza. L’ex nuotatrice infatti dallo scorso novembre era ricoverata in una clinica esclusiva in Svizzera, a seguito di uno stato di forte debilitazione causato da una grave infezione a orecchie, gola e naso che l’ha colpita lo scorso anno.

Ebbene da allora di lei non si è più vista alcuna immagine, nemmeno condivisa sul suo profilo Instagram, come invece era avvenuto durante il suo soggiorno forzato in Sudafrica per colpa della malattia che le impediva di volare.

Charlene di Monaco, “Alberto odioso”

Proprio la situazione di crisi e l’insofferenza di Charlene per la vita a Palazzo, l’avrebbe spinta a chiedere di trasferirsi in un appartamento vicino insieme ai figli Jacques e Gabriella, desiderio però che Alberto non ha potuto esaudire per motivi dinastici. Proprio i doveri nei confronti del Principato probabilmente impediranno alla coppia di lasciarsi ufficialmente. Sta di fatto che secondo quanto riporta l’Express, Charlene e Alberto non vanno d’accordo e al punto da spingere “la Principessa a fuggire da un marito odioso“. Il Principe sarebbe accusato di “tenere prigioniera la moglie” in una gabbia dorata, obbligandola a una vita che non sente sua.

Ovviamente queste sono solo voci che non trovano conferma. Anzi di nuovo Alberto sarebbe andato su tutte le furie per l’ennesimo pettegolezzo sul suo matrimonio. È da un anno che combatte contro gossip di ogni tipo che danno per spacciata la sua relazione con Charlene, nonostante entrambi abbiano più volte ribadito di amarsi e di essere più uniti che mai e non hanno mancato di sottolineare che la separazione forzata ha causato sofferenza a tutte e due.