Charlene di Monaco ha il cuore spezzato: “Non sarà più come prima”

Charlene di Monaco lascia ancora soli i gemelli con Alberto

Charlene di Monaco sta per uscire dalla clinica in cui si trova ricoverata dallo scorso novembre. Ma quando tornerà a casa, nulla sarà più come prima. Non potrà più tornare indietro e recuperare il tempo perso coi suoi figli, Jacques e Gabriella.

Charlene di Monaco dovrà dare spiegazioni ai figli

Secondo le ultime indiscrezioni, Charlene di Monaco dovrebbe tornare nel Principato tra la fine di maggio e gli inizi di giugno, in concomitanza con due importanti eventi sportivi cui tiene molto. Ma non si deve dare nulla per scontato, almeno fintanto che il Palazzo non comunicherà ufficialmente la da del rientro. Anche perché ci si aspetta la Principessa a Montecarlo per la festa di Santa Devota a fine gennaio, ma così non è stato.

Nell’attesa di rivederla al fianco di Alberto, finalmente ristabilita dalla grave infezione che l’ha colpita a gola, naso e orecchie lo scorso maggio, fonti vicine a Palazzo sostengono che la vita per lei non sarà più la stessa. E soprattutto a cambiare sarà il rapporto coi gemelli, Jacques e Gabriella, dai quali è stata lontano per tanti mesi, oltretutto malata e impossibilita a occuparsi di loro. Non ha potuto essere presente nemmeno al loro settimo compleanno, perché già ricoverata nella clinica di lusso a Zurigo.

Charlene di Monaco, la malattia ha cambiato tutto

L’esperta in questioni reali, Brittani Barger, ha analizzato per l’Express la situazione in cui si trova Charlene. “Le devono mancare moltissimo i figli”, ha dichiarato. Ma in particolar modo i bambini le faranno domande sul perché è stata lontano da loro per così tanto tempo. I piccoli sono andati a trovarla solo tre volte in quasi un anno. Due quando si trovava in Sudafrica e una per la fine dell’anno in Svizzera, dove Alberto ha affittato una villa nei pressi di Zurigo per starle vicino.

Anche se hanno solo 7 anni, Jacques e Gabriella vorranno sapere che cosa ha avuto la loro mamma, vorranno anche essere rassicurati che non la perderanno più, che non li lascerà più per così tanto tempo e forse vorranno anche sentirsi dire che non è stata colpa loro, che non hanno fatto nulla di male per cui sono stati lasciati soli, anche se a prendersi cura di loro, oltre a papà Alberto, ci sono sempre state le zie Carolina e Stéphanie. E d’altro canto, anche Charlene di Monaco deve sentire moltissimo la loro mancanza, al punto che le si spezza il cuore.

Per questo, si comprende, il motivo per cui la Principessa vorrebbe andare a vivere sola con i bambini in un appartamento poco distante da Palazzo. Probabilmente intende ristabilire un forte legame con loro e riprendere in mano la loro educazione.

Stando alla Barger, la malattia di Charlene “potrebbe influenzare la Famiglia Reale”, il suo stato di salute ha cambiato profondamente gli equilibri interni e le cose non torneranno più come prima.