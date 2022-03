Charlene di Monaco, l’unica richiesta che Alberto non può esaudire

Charlene di Monaco lascia ancora soli i gemelli con Alberto

Charlene di Monaco avrebbe chiesto di poter vivere non più a Palazzo, ma in un appartamento poco distinte insieme ai figli Jacques e Gabriella. Ma proprio questo è l’unico desiderio di sua moglie che Alberto non può esaudire.

Charlene di Monaco, il desiderio impossibile

Secondo le ultime indiscrezioni, Charlene di Monaco starebbe per uscire dalla clinica in cui si trova ricoverata dall’inizio di novembre. Sebbene non ci sia alcuna ufficialità, il ritorno della Principessa a Montecarlo è prevista tra la fine di maggio e gli inizi di giugno in concomitanza con due eventi sporti molto prestigiosi.

Il magazine Ici ha rivelato che Charlene, una volta tornata a Montecarlo, vorrebbe vivere in un appartamento sola coi gemelli, dove Alberto potrebbe recarsi ogni volta che lo desidera. A spingere l’ex nuotatrice a questa decisione ci sarebbero due fattori fondamentali, da un lato il desiderio di riprendere il controllo dell’educazione di Jacques e Gabriella che in questo anno è stata affidata principalmente alle cure di Carolina di Monaco, in prima linea nell’aiutare suo fratello Alberto sia coi doveri istituzionali sia con quelli familiari. L’educazione dei figli è sempre stata una priorità per Charlene che ha molto sofferto la loro mancanza e l’impossibilità di occuparsene a causa della grave infezione che l’ha colpita.

Il secondo fattore sarebbe il disagio provato dalla Principessa nei confronti della vita di Corte, piena di tensioni, soprattutto con le sorelle del marito. In particolare, proprio con Carolina i rapporti sarebbero tesi. Le due donne non si sono mai comprese e in questi mesi di assenza Charlene si è vista troppe volte sostituita nel suo ruolo di madre e Principessa dalla cognata. Da qui la decisione di prendere le distanze, anche tra l’altro dall’ex di Alberto, Nicole Coste, che sta tentando di ritagliare al figlio avuto da Alberto, Alexandre, un ruolo alla Rocca.

La reazione di Alberto di Monaco

Dal canto suo Alberto è pronto a esaudire ogni desiderio della moglie. Più volte ha dichiarato apertamente il suo amore per lei smentendo tutte le voci di crisi coniugale. Ma questa richiesta di Charlene, che come detto resta solo una indiscrezione, in ogni caso non potrebbe essere soddisfatta.

Come nota Soir Mag, il destino di Jacques e Gabriella è strettamente legato al Principato. Il maschietto è destinato a ereditare il trono da papà Alberto e dunque la sua formazione, ma anche quella della gemella. deve essere in funzione del ruolo che assumerà in futuro. “I futuri eredi della corona monegasca hanno poche possibilità di vivere un’esistenza normale che tanto vorrebbe per loro la mamma”.