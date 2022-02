Charlene di Monaco, Alberto alle strette: deve decidere tra lei e un’altra donna

Charlene di Monaco, Carolina prende il suo posto e i figli sono tristi

La più grande paura di Charlene di Monaco al suo ritorno a Montecarlo? Ritrovarsi faccia a faccia con suo cognata Carolina, al punto che Alberto si trova ai ferri corti e deve decidere da che parte stare, se accanto a sua moglie o a sua sorella.

Charlene di Monaco e Carolina di Monaco: tensione alle stelle

Charlene di Monaco è ancora ricoverata in Svizzera nonostante le sue condizioni fisiche siano molto migliorate, stando all’ultimo bollettino ufficiale. Ma quello che davvero preoccupa la Principessa è affrontare Carolina di Monaco che, durante i mesi della sua assenza, da un lato si è occupata dei gemelli Jacques e Gabriella e dall’altro ha svolto le funzioni di reggente.

Come ricorda il magazine, Ici, tra Charlene e Carolina la tensione è sempre stata alta. La prima pare sia gelosa della cognata, al punto da chiedere ad Alberto di estrometterla da alcuni appuntamenti glamour del Principato, desiderio che però non è stato mai esaudito. La seconda non ha mai compreso fino in fondo la moglie di suo fratello, trovando alcuni suo comportamenti fin troppo stravaganti. Morale? Le due donne quasi non si sopportano e a farne le spese è Alberto che si trova in mezzo a loro, a fare da paciere.

Alberto di Monaco combattuto tra Charlene e Carolina

Ora che si avvicina il momento in cui Charlene uscirà dalla clinica da 18mila euro al giorno e in cui è ricoverata dallo scorso novembre, i contrasti tra lei e Carolina di Monaco sembrano riaccendersi. Per altro, pare che la Principessa voglia riprendere il controllo in modo immediato sull’educazione dei figli che hanno lasciato la scuola per essere istruiti direttamente a Palazzo dove pare che Carolina abbia avuto fino ad ora un ruolo centrale.

Stando sempre a Ici, la situazione tra le due cognate si è fatta sempre più complicata e l’assenza prolungata di Charlene ha peggiorato la situazione. Per il magazine Alberto si trova in mezzo a un conflitto senza fine. “Il Principe non sa dire di no alla moglie o alla sorella“, questa la confessione di una persona vicina a Palazzo.

La stessa fonte ha rivelato che Carolina è scettica sul ritorno a Montecarlo di Charlene. Nei giorni scorsi erano circolate indiscrezioni secondo le quali la Principessa sarebbe intenzionata a vivere in un appartamento da sola coi figli. E accusa suo fratello Alberto di non avere le spalle abbastanza larghe, per questo si sta prodigando per proteggere i nipoti, Jacques e Gabriella, che rappresentano il futuro del Principato.