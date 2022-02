Charlene di Monaco si rifiuta di tornare con Alberto e si mostra per la prima volta

Charlene di Monaco, Carolina prende il suo posto e i figli sono tristi

Charlene di Monaco è ancora ricoverata in una clinica esclusiva in Svizzera ma una fonte vicina alla Principessa ha dichiarato che non vuole più tornare a Palazzo e vorrebbe trasferirsi coi figli, Jacques e Gabriella, lontano da Montecarlo. Intanto, dopo mesi, ha fatto la sua prima apparizione anche se in modo del tutto inusuale, ossia apparendo nel manga franco-giapponese, Blitz.

Ora che la data delle dimissioni dalla casa d cura da 18mila euro al giorno si avvicina, sono molte le indiscrezioni che riguardano la vita futura di Charlene di Monaco. Secondo quanto riporta Voici, la moglie di Alberto non è convinta di ritornare a vivere a Monaco, almeno per il momento. “Ha capito che tornare a vivere a Monaco non le farebbe bene”.

Charlene di Monaco non vuole tornare a Palazzo

D’altro canto, già lo scorso novembre, dopo mesi trascorsi in Sudafrica a causa di una grave infezione a orecchie, gola e naso, Charlene e Alberto si sono resi conto che il Principato non era il luogo adatto per far vivere in serenità la Principessa. Da qui la decisione del ricovero in una struttura svizzera.

Charlene non è mai stata veramente felice a Montecarlo. Lei stessa in passato spiegò che la sua tristezza era dovuta alla nostalgia per il suo Paese d’origine, lo Zimbabwe. Ma di fatto non è solo per questo. Infatti, fonti vicine a Palazzo, sostengono che la Principessa non è mai entrata in sintonia con la famiglia Grimaldi. Le sue cognate, Carolina e Stéphanie, non l’hanno mai realmente compresa, specialmente la prima verso la quale si dice che Charlene provasse una forte gelosia. A gravare sulla situazione ci sono sempre stati anche i pettegolezzi sui flirt di Alberto, più o meno passati, e i figli che il Principe ha avuto al di fuori del matrimonio.

Charlene di Monaco si trasferisce coi figli lontano da Alberto

Conclusione? Charlene ora non vuole più tornare alla Rocca. Sempre secondo la fonte di Voici: “Charlene non vuole più che Jacques e Gabriella crescano a Monaco . Vuole stabilirsi altrove con loro e vuole che Alberto vada avanti e indietro per trovarli”. La Principessa ha molto sofferto per la separazione dai figli e non ha più intenzione di lasciarli da soli. Ma soprattutto non vuole che altri si occupino della loro educazione.

Charlene di Monaco, la prima apparizione

Intanto, Charlene di Monaco fa la sua prima apparizione da quando è in Svizzera ma solo in un manga franco-giapponese, sul tema degli scacchi. È infatti l’eroina di Blitz. La Principessa in questo manga di quattro pagine è molto elegante, porta gli occhiali (altro che sfigurata) ed è ritratta mentre entra al Casino di Montecarlo, scortata da una guardia del corpo, per partecipare a una conferenza. E lì trova due bambini che aspettano il prossimo torneo di scacchi.